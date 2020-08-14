【企業盈警】白花油料中期盈轉虧，錄綜合虧損淨額約４８００萬

《經濟通通訊社１４日專訊》白花油（００２３９）公布，預期截至今年６月底止六個月，

將錄得應佔綜合虧損淨額約４８００萬元，去年同期則錄應佔綜合純利２１３０萬元，主要由於

疫情導致經濟不景，期內和興產品銷售收入按年大幅下跌不少於４０％，以及集團投資物業錄得

重大未變現公平值虧損約４４５０萬元，而去年同期之未變現公平值虧損為３６０萬元。

（ｙｗ）

