【企業盈警】雲能國際料中期虧損將按年收窄約５０％

《經濟通通訊社１４日專訊》雲能國際（０１２９８）發盈警，預期截至今年６月底止，中

期虧損將按年收窄約５０％，而去年同期的虧損為１５１０萬元。

公司指，預期虧損收窄，主要由於經營開支減少；及就一名股東提供之貸款錄得融資成本減

少，而該兩方面之影響超過新型冠狀病毒的爆發令集團營業額減少之影響。（ｓｋ）

