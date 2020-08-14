【企業盈警】滿地科技股份料中期虧損增至不少於６５００萬元人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》滿地科技股份（０１４００）發盈警，預期截至今年６月底止
，中期虧損將擴大至不少於６５００萬元人民幣，而去年同期則錄得４７５０萬元人民幣的虧損
。
公司指，預期虧損擴大，主要由於２０１９冠狀病毒病之爆發令集團之面料產品導致毛虧增
加，及一般及行政開支及其他費用增加包括但不限於期內人民幣兌港元貶值產生匯兌虧損。
（ｓｋ）
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