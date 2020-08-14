【企業盈警】中國上城料中期純利將按年跌約８３﹒９％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國上城（０２３３０）發盈警，預期截至今年６月底止，中

期純利將不多於１０００萬元人民幣，按年跌約８３﹒９％，而收益亦將大幅下跌約８１％。

公司指，預期純利及收益減少，主要由於物業銷售收益按年減少；全球爆發２０１９冠狀病

毒病之不利影響，導致公司投資物業之公允值下降，以及於２０１９年上半年公司於茂名之物業

發展項目第三期竣工及交付量增加所致。（ｓｋ）

