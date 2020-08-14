【企業盈警】中油潔能（１７５９）料中期純利最多４５０萬人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》中油潔能控股（０１７５９）公布，集團預期錄得截至今年６

月３０日止六個月之純利約為３５０萬至４５０萬元人民幣，而去年同期之純利約為１０１０萬

元人民幣。

盈利減少主要由於受新型冠狀病毒爆發以及各項交通管控措施實施之影響，於中期期間，集

團毛利相對較高的車用液化石油氣和車用壓縮天然氣業務較去年同期有大幅下跌，進而導致集團

之溢利下降等。（ｂｎ）

