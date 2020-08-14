【企業盈警】遠見控股（００８６２）料中期虧損增加

《經濟通通訊社１４日專訊》遠見控股（００８６２）公布，預期集團於截至今年６月３０

日止年度與上一個財政年度比較，於撇除截至去年財政年度錄得屬一次性勘探及評估資產的減值

虧損５６６０萬元後，將錄得虧損增加。

集團又指，新型冠狀病毒病在全球爆發，對集團的營運和市場前景造成持續負面影響，因此

集團的投資物業公平值和存貨可變現淨值均在財政年度末受到當時市場狀況的影響，預期上半年

除所得稅前虧損介乎約１億元至約１﹒１億元。（ｂｎ）

