《小傳日記》季檢將放榜，魚缸難上闖；美團勝算高，科指領風騷！

《小傳日記》今日個「孖屐」真係峰迴路轉，缸友觀望中美會談消息同埋恆指季檢結果，恆

指今早低開百幾點後又高走，午後保持係２５２００點關口爭持，大家都好似唔係幾睇得透點走

。中資金融股走勢唔錯，國壽（０２６２８）、工行（０１３９８）等都有１至２巴仙升幅，不

過科技股表現就榮辱互見。最終恆指收報２５１８３點，跌４７點或唔夠半巴仙，主板成交１０

３３﹒１９億銀，較上日減少一成一。國貨收報１０２６６點，升２１點或唔夠半巴仙。科指微

升６點，報７０３８。

內地Ａ場造好，上證綜合指數報３３６０點，升３９點或逾１巴仙；深成指揚１９７點報

１３４８９點。兩市合共成交８４９７﹒５５億元人民幣，為６月３０日以來以少。

大隻藍戰士都互有進攻，大象（００００５）收跌近２巴仙，報３４﹒７銀；生發發

（００３８８）回吐近１巴仙，報３６８﹒４銀；ＱＱ（００７００）挫逾半巴仙，報

５０６﹒５銀；中移動（００９４１）回吐逾半巴仙，報５８﹒６５銀；ＡＩＡ（０１２９９）

逆漲逾１巴仙，報７５﹒１銀。



＊業績撞季檢太古好危險，結果快公布焦點股造好＊



噚日太古（０００１９）就出左中期成績單中期盈轉虧，再加上大行中金日前就點名話，太

古Ａ、信和置業（０００８３）、恆隆地產（００１０１）中國旺旺（００１５１）、新世界發

展（０００１７）有機會被剔除恆指，今日依幾條魚毛頭耷耷。太古Ａ跑輸藍籌，全日挫３巴仙

，報４０﹒９銀；旺旺（００１５１）滑近半巴仙，報５﹒８８銀；不過地產佬尾盤回氣，信和

置業（０００８３）同恆隆地產（００１０１）揚半巴仙，分別報９﹒５５銀及報２０﹒３５銀

；新世界發展（０００１７）升１毫，報４０﹒２銀。

被中金睇好染藍機會大嘅阿里巴巴（０９９８８）、美團點評（０３６９０）、阿里健康

（００２４１）、安踏體育（０２０２０）、藥明生物（０２２６９）、華潤啤酒

（００２９１）等就個別發展，可能好消息消化得七七八八了。美團最叻跳漲４巴仙，報

２１９﹒８銀，領漲科指股。潤啤跟升１巴仙，報５２﹒６銀；阿里巴巴（０９９８８）就滑超

半巴仙，報２４６﹒８銀；同系嘅阿里健康（００２４１）都跌近１巴仙，報１９﹒３８銀；藥

明生物（０２２６９）倒跌近２巴仙，報１６１﹒４銀。



＊成績超預期李寧唔驚奇，內銀獲睇好股價唔洗倒＊



李寧（０２３３１）今日就公布成績單，中期少賺逾一成四，但仍勝「孖屐」預期，並獲花

旗同富瑞齊唱好，股價即彈起仲破埋頂，最終全日收漲超８巴仙，報３１﹒５５銀；被睇好染藍

嘅安踏體育同樣有追捧，跳起近４巴仙，報８３銀，同樣創新高。其他體品佬，３６１度

（０１３６１）升近３巴仙，報１﹒１４銀；特步國際（０１３６８）走高半成，報２﹒５９銀

；滔搏（０６１１０）揚１巴仙，報９﹒９４銀。

中金就話估計頭部銀行信用成本短期見頂，並開始重估銀行板塊。聽到有人唱好，銀行佬齊

齊走高。工行（０１３９８）揚近１巴仙，報４﹒６９銀；中行（０３９８８）揚１仙，報

２﹒６２銀；建行（００９３９）企穩，報５﹒銀元；農行（０１２８８）升１巴仙，報

２﹒７６銀；招行（０３９６８）漲２巴仙，報３９﹒４５銀。



＊銀娛未止跌其他就報捷，金價稍回升金佬氣喘定＊



馬交關口開返，雖然濠賭業績係衰小小，不過已經好過市場預期。銀娛（０００２７）雖獲

唱好惟績後未止跌，頂唔住跌逾半巴仙，報５８﹒９５銀；其他賭股就上行，新濠國際

（００２００）跳高逾２巴仙，報１７﹒１２銀；澳博控股（００８８０）漲逾１巴仙，報

９﹒７７銀；永利澳門（０１１２８）升逾半巴仙，報１４﹒８銀；金沙中國（０１９２８）抽

高近１巴仙，報３２﹒９銀。

金價早一排升到飛天，正所謂物極必反，呢個禮拜失守咗２０００美元關口，近日先稍微喘

定，金佬們都有返小小起色。招金礦業（０１８１８）升唔夠半巴仙，報８﹒７２銀；紫金礦業

（０２８９９）漲逾１巴仙，報４﹒６３銀；山東黃金（０１７８７）飛起近３巴仙，報

２１﹒５５銀；恆興黃金（０２３０３）升逾３巴仙，報３﹒６４銀；壇金礦業

（００６２１）漲逾３巴仙，報０﹒０３銀。請請！



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