【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物染藍，信置、旺旺及神華被剔除

《經濟通通訊社１４日專訊》恆指公司公布季檢結果，恆指成分股加入阿里巴巴
（０９９８８）、小米集團（０１８１０）及藥明生物（０２２６９），但美團點評
（０３６９０）則大熱倒灶。所有變動將於９月７日起生效。
信和置業（０００８３）、中國旺旺（００１５１）及中國神華（０１０８８）被剔出。恆
指成分股份數目維持５０隻。
國企指數成份股方面，三大ＷＶＲ股份阿里巴巴、美團點評及小米都獲納入，被剔出股份包
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