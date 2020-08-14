【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物染藍，信置、旺旺及神華被剔除



《經濟通通訊社１４日專訊》恆指公司公布季檢結果，恆指成分股加入阿里巴巴

（０９９８８）、小米集團（０１８１０）及藥明生物（０２２６９），但美團點評

（０３６９０）則大熱倒灶。所有變動將於９月７日起生效。

信和置業（０００８３）、中國旺旺（００１５１）及中國神華（０１０８８）被剔出。恆

指成分股份數目維持５０隻。

國企指數成份股方面，三大ＷＶＲ股份阿里巴巴、美團點評及小米都獲納入，被剔出股份包



