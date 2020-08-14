【恒指季檢】恒指公司：６個月內提出恒指優化方案，成分股或增加

《經濟通通訊社１４日專訊》恆指公司表示，鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，

恆生指數顧問委員會今日贊成恆指公司建議對恆指成分股的組成進行全面檢討。整體檢討將涵蓋

多方面，包括如何組合及挑選成分股、成分股數目、權重、行業及地域分布等等，是次研究旨在

確保恆指會繼續成為香港股票市場具代表性及重要的指標。

恆指公司將於６個月內向指數顧問委員會匯報檢討結果及提出對優化恆指的建議方案。在此

期間，恆生指數成分股數目或會增加。（ｂｉ）

