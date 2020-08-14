《積金有道－劉家怡》擁抱電子平台，管理強積金投資

《積金有道》環境可以改變人的行為，從而影響其習慣。隨著本港新型冠狀病毒病疫情持續
，不少企業也重啟了在家工作（Ｗｏｒｋ ｆｒｏｍ ｈｏｍｅ），減少社交接觸，既然留在家
中時間多了，大家不妨趁空閒時間學習以電子平台管理好強積金投資，既可提升管理強積金積極
性，亦能提升管理效率。
＊環境改變行為，從而影響習慣＊
根據最近一期「ＡＩＡ理想退休生活調查」發現，一半受訪僱員表示不知道自己的強積金投
資回報，亦有一成受訪者表示從未檢視過強積金帳戶。其實大家只要利用數碼平台，彈指間便可
即時掌握自己的強積金投資。事實上，踏入數碼化的大時代，許多強積金受託人已增強了電子化
服務，以方便成員隨時隨地利用電子渠道，主動管理個人強積金投資。
＊年長成員敢嘗試數碼服務助管理＊
我們公司的統計數字亦發現，成員頗樂意嘗試使用數碼方式管理強積金，持續疫情進一步催
化相關數碼服務的使用。當中有趣的是，我們常以為只有年輕成員才會善用科技，但我們發現，
較年長的客戶亦越來越懂得善用電子服務。此外，我們發現今年首四個月透過流動應用程式或網
站登入帳戶的數字較２０１９年有明顯上升。
而基金「換馬」方面，今年頭四個月有作基金轉換成員中，我們發現幾近所有成員均經電子
平台進行，可見大部分成員已習慣使用電子平台管理其強積金投資。我們進一步分析他們用作「
換馬」的渠道，發現透過流動應用程式或網站作基金轉換的數字，較２０１９年有倍數的升幅，
反映數碼平台有助成員迅速調整基金組合。這亦反映不少成員已一步步接受數碼服務，形成以電
子方式管理強積金的新習慣。
＊推出全新網上轉移強積金資產服務＊
為進一步幫助成員更輕鬆管理強積金投資，我們最近亦作出另一項革新，推出了全新網上轉
移強積金資產服務，方便新及現有成員於網上整合其強積金資產、開立強積金可扣稅自願性供款
（ＴＶＣ）或個人帳戶，以至作僱員自選安排轉移要求等。在這項服務推出之前，上述過程
（ＴＶＣ帳戶申請除外）只能透過填交不同紙本申請表格進行。全新服務令整個過程一般所需時
間大大縮短近半，至大約７個工作天。
希望每位強積金成員能好好善用各種數碼服務，管理好自己的強積金投資，為未來退休生活
建立更好保障。《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》
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