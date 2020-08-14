匯控、騰訊累市，恒指全日收跌４７點報２５１８３

《經濟通通訊社１４日專訊》港股受外圍影響，今早低開１５８點報２５０７２點，低見

２５０４０後，漸有動力重上，午後一度倒升過百點至２５３７８點全日高位。可惜於該位置遇

阻力，港股再倒跌至２５２００點位置上落。總結港股全日好淡爭持，匯控（００００５）、騰

訊等重磅股下跌，中資電訊股、中資金融股及本地產股受，最終收報２５１８３點，跌４７點或

跌０﹒１９％；國企指數報１０２６６點，升２１點或升０﹒２１％；恆生科指上升６點或

０﹒０９％，收７０３８點。全日主板成交１０３３﹒１９億元減逾１１％。

Ａ股上市，上證綜合指數報３３６０點，升３９點或升１﹒１９％；深證成份指數報

１３４８９點，升１９７點或升１﹒４９％。兩市成交合計８４９７﹒５５億元人民幣減少近

４％。

藍籌股方面續由太古Ａ（１９日）領跌，走軟２﹒９７％，報４０﹒９元。重磅藍籌股方面

，匯控挫１﹒９８％，報３４﹒７元；港交所（００３８８）軟０﹒９７％，報３６８﹒４元；

騰訊走低０﹒６９％，報５０６﹒５元；中移動（００９４１）跌０﹒５９％，報５８﹒６５元

。惟友邦保險（０１２９９）獨升１﹒０１％，報７５﹒１元。



＊電訊股揚升，中聯通領跑再漲逾３％＊



中資電訊股普遍上揚，藍籌股中由中國聯通（００７６２）領跑，其中期多賺一成勝預期，

今日再有追捧收升３﹒１４％，報５﹒９２元，惟中移動（００９４１）今早雖錄升勢，惟午後

倒跌，最終收軟０﹒５９％報５８﹒６５元。其他電訊及相關股方面，中電信（００７２８）揚

升６﹒９２％，報２﹒７８元；鐵塔（００７８８）升２﹒８４％，報１﹒４５元；中興

（００７６３）升０﹒４５％，報２２﹒４元。

美國勞動力市場復甦速度仍然緩慢，金價觸近三周低後反彈逾１％，美國黃金期貨收漲

１﹒１％，報１９７０﹒４０元。今日黃金相關股普揚，山東黃金（０１７８７）升２﹒６２％

，報２１﹒５５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒９６％，報１４１９﹒５元；中國

黃金國際（０２０９９）升０﹒８１％，報７﹒４８元；恆興黃金（０２３０３）揚３﹒１２％

，報３﹒６４元；紫金礦業（０２８９９）走上１﹒０９％，報４﹒６３元；



＊賭股回彈後個別發展，銀娛走跌近１％＊



賭股方面今早回彈後個別發展，其中銀娛（０００２７）雖獲大行中金與高盛提升目標價，

能於今早領跑藍籌，可惜收市表現乏力倒跌，軟０﹒５１％，報５８﹒９５元。而其他賭股方面

則個別發展，澳博（００８８０）升１﹒３５％，報９﹒７７元；金沙（０１９２８）升

０﹒７７％，報３２﹒９元；新濠國際（００２００）揚２﹒０３％，報１７﹒１２元；美高梅

中國（０２２８２）跌０﹒３９％，報１０﹒３元；永利澳門（０１１２８）升０﹒５４％，報

１４﹒８元。

早前中汽協公布，今年８月上旬，１１家重點企業汽車產銷分別完成４７﹒３萬輛和

３８﹒４萬輛，與７月上旬相比分別下降２４％和１５﹒２％，產量同比增長１１﹒２％，銷量

同比下降１７﹒９％，車股今早普挫。包括華晨中國（０１１１４）升１﹒５８％，報７﹒７元

；比亞迪（０１２１１）升０﹒２％，報７３﹒４５元；廣汽（０２２３８）走低１﹒９６％，

報７﹒５元；長汽（０２３３３）軟１﹒８４％，報８元；北汽（０１９５８）跌５﹒３％，報

３﹒９３元；東風（００４８９）跌０﹒１８％，報５﹒６元。早市錄升勢的敏實集團

（００４２５）倒跌０﹒２１％，報２４﹒２５元。惟天能動力（００８１９）能持續升勢，收

市走高１﹒８２％，報１６﹒８２元。



＊物管股普漲，新城悅升逾一成一＊



國家統計局公布首７月房地產投資增３﹒４％，投資額達７５３２５億人民幣。增速較１至

６月提高１﹒５個百分點。其中，住宅投資５５６８２億人民幣，增長４﹒１％，增速提高

１﹒５個百分點，帶動內房股普漲。融創（０１９１８）走上１﹒９４％，報３６﹒７元；中國

海外發展（００６８８）升１﹒０７％，報２３﹒６５元；華潤置地（０１１０９）無升跌，報

３４﹒４元；碧桂園（０２００７）無升跌，報１０﹒２６元；合景泰富集團（０１８１３）升

３﹒５４％，報１４﹒６４元；旭輝控股（００８８４）揚２﹒４％，報６﹒８４元。

部分物管股日前急跌，惟今日整體板塊回穩，多隻個股重獲資金淨買入，物管股普揚。其中

由新城悅（０１７５５）領跑，揚升１１﹒４５％，報２７﹒２５元。而其他物管股包括藍光嘉

寶服務（０２６０６）則升５﹒６６％，報５６元；佳兆業美好（０２１６８）升４﹒１４％，

報３２﹒７元；永升生活（０１９９５）揚２﹒８６％，報１５﹒１２元；雅生活

（０３３１９）走高１﹒５％，報４３﹒９５元；碧桂園（０６０９８）升１﹒８３％，報

５０﹒２元。

內地市漲，中資金融股普遍上升，國壽（０２６２８）升２﹒０２％，報１９﹒１６元；平

保（０２３１８）升０﹒２４％收８３﹒１元；建行（００９３９）無升跌，報５﹒８元；工行

（０１３９８）升０﹒６４％，報４﹒６９元。

本港確診個案維持雙位數，本地地產股個別上升，九龍倉置業（０１９９７）升１﹒２４％

，報３２﹒８元；長實集團（０１１１３）漲０﹒１２％，報４３元；新世界發展

（０００１７）升０﹒２４９％，報４０﹒２元。（ｊｃ）

