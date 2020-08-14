《品中資－羅國森》騰訊（００７００）暫緩國際化，更顯穩健

《品中資》本周三（１２日）股王騰訊（００７００）公布今年第二季度業績，普遍預期會

不俗，所以，公布出來的略超預期成績單，沒有掀動市場情緒，而股價則有點反高潮，是先升後

回。

事實上，傳媒或投資者最想知道的，不是騰訊第二季度或中期業績的表現，而是管理層如何

看待和回應，美國總統特朗普揚言要封殺ＷｅＣｈａｔ在美國業務一事。準確來說，這個封殺令

是不准美國人下載ＷｅＣｈａｔ，作為其中一種即時通訊程式來使用。

從另一個角度說，這段消息一出，不少券商已經分析過，美國的ＷｅＣｈａｔ業務，即是從

收入的角度計算，只佔騰訊總收入大約２％左右，所以，實質影響很輕微。

在前日的業績記者會上，公司管理層回應這個問題時，口徑基本上跟分析員的估計一樣。但

他們更著重強調，ＷｅＣｈａｔ跟微信是不同的產品，目的是要區分，內地市場和海外市場。

現在受禁令針對的是ＷｅＣｈａｔ，即海外市場，而且主要是美國市場；而不是內地市場的

微信。而收入方面，來自美國的收入少於２％，當中的廣告收入只佔大約１％。

再者，這也澄清了，因為美國是抵制ＷｅＣｈａｔ，不是微信；因此，連蘋果手機也應該沒

有影響吧，因為內地蘋果手機要下載的是微信，不是ＷｅＣｈａｔ。



＊騰訊曾洽購ＷｈａｔｓＡｐｐ＊



無論如何，這次事件令我想起騰訊的國際化之路。嚴格來說，以ＡＭＴＸ這幾隻龍頭科網股

來說，美團點評（０３６９０）基本上未有海外業務，而騰訊也只佔一個很小的比例。

但我相信，長遠來說，騰訊必將是一家跨國公司；只不過，她的國際化步伐，走得比阿里巴

巴（０９９８８）和小米（０１８１０）都要慢，但也可以說是穩妥。

像字節跳動這類公司，一開始就已經將自己定位為一家跨國公司，想盡早衝出中國（中國是

抖音，外國是ＴｉｋＴｏｋ）；但像騰訊和阿里，以至小米這類公司，都是等自己稍為壯大了，

才開始外闖。所以，兩者的發展歷程有些不同。從投資角度，騰訊這類公司就穩健得多了。

但其實，騰訊之所以放慢國際化的步伐，也可能跟她遇過「挫折」有關。原來，２０１４年

時，騰訊本想找著一個機會，衝出中國，邁向全球的。

事緣當時已經大受歡迎的ＷｈａｔｓＡｐｐ賣盤，騰訊是其中一個潛在買家，談判去到最後

階段，將由馬化騰會見ＷｈａｔｓＡｐｐ其中一位創辦人Ｊａｎ Ｋｏｕｍ，但當時馬化騰因為

要做椎間盤手術，延遲去美國矽谷跟Ｊａｎ Ｋｏｕｍ會面。

這時，Ｆａｃｅｂｏｏｋ的創辦人朱克伯格突然出手，以高價１９３億美元成功奪得

ＷｈａｔｓＡｐｐ，比騰訊預計的出價８０多億美元左右，高出了一倍多。即是說，就算馬化騰

能夠如期跟Ｊａｎ Ｋｏｕｍ見面，這宗交易也未必能夠順利完成。如果能夠的話，可能不止

８０多億美元的出價呢！

但可以想象，ＷｈａｔｓＡｐｐ是中國以外地區最受歡迎的即時通訊程式，而微信則壟斷內

地市場。如果當日騰訊能夠一舉拿下ＷｈａｔｓＡｐｐ，今時今日的騰訊，應該已經可以主宰全

球的即時通訊市場了。

不過，話得說回頭，如果騰訊真的成功收購了ＷｈａｔｓＡｐｐ，那麼，今日她在美國的收

入就肯定不止２％了。而如果美國要針對騰訊的話，那影響就非常大了。

我絕對相信，像騰訊這類公司，邁向國際是必定要走的路。根據管理層的回應，他們國際化

之路，會採取三大原則，一是注重用戶體驗；二是遵循當地法規；三是要與合作夥伴雙贏。



＊騰訊海外收購集中歐洲＊



雖然，在可見的將來，騰訊要以較快的步伐開拓海外市場是困難重重。但放慢一點也可能是

好事，進一步鞏固內地業務才向外闖，到時的談判實力會更強呢！

我一向欣賞騰訊拓展海外的策略，他們在絕大多數情況下，都是收購或入股一些已經頗成熟

的公司（在內地的收購，才有較多是初創公司）。

當然，暫時來說，她的主力收購，都是遊戲公司為主。只要那些公司已經發展出受歡迎的遊

戲，騰訊才會有興趣收購。

其中最大宗和最矚目的收購，要數２０１６年以８６億美元收購芬蘭手機遊戲開發商

Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ八成四股權（騰訊佔收購公司一半股權，後來再增持）。此外，就是一些較

小規模的收購，主力仍在歐洲。因此，如果歐盟國家不是跟著特朗普這樣行事，也要抵制騰訊的

話，今次事件的影響應該有限。

當騰訊股價因為特朗普抵制微信（其實是ＷｅＣｈａｔ）而曾一度急挫一成的時候，我的第

一個反應是去撈貨，只可惜，騰訊的反彈力度也太強了，我最後仍是無功而還。

但說實在，現在中美關係愈趨緊張，騰訊已經不是第一間公司受到影響了，只不過，她是受

影響公司之中，最有實力，市值也幾乎是最大的一家（阿里巴巴的市值最大，但主要影響她的雲

業務），所以，大家才特別關注和擔心。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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