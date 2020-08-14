《鍾之日記》染藍熱門美團揚，遊戲下架累騰訊

《鍾之日記》８月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



恆指公司今日收市後公布季檢結果，港股今早低開１５８點，午後一度倒升過百點，可惜於

該位置遇阻力，全日好淡爭持，匯控（００００５）、騰訊（００７００）等重磅股下跌，恆指

最終收報２５１８３點，跌４７點或跌０﹒１９％。全日主板成交１０３３﹒１９億元，減逾

１１％。



＊Ａ場連升三周＊



中國近日提出「經濟內循環」，經濟增長要更著重內需，不過國家統計局今日公布的工業生

產、社會消費數據均遜預期，７月工業增加值同比增４﹒８％，低於市場預期的增５﹒１％；７

月社會消費零售額降１﹒１％，大遜市場預期的增０﹒１％，而首７月固定資產投資仍沒回升，

下降１﹒６％符預期。

經濟續回暖但步伐暫緩，滬綜指盤中一度近逼穿三千三，惟午後外資快速流入Ａ場，保險、

白酒、地產板塊快速拉升，滬指逆轉跌勢愈升愈有，全日漲１﹒１９％，收報３３６０﹒１點，

同時亦逆轉了一周跌勢，累計本周指數微升０﹒１８％，連續第三個星期上升。

人行本周放水４９００億人民幣，惟兩市交仍萎縮，全日成交８４９８億元人民幣，較上日

成交再減３﹒６％，是６月３０日以來成交新低。



＊染藍結果將出爐，ＡＴＭＸ個別走＊



恆指公司將於今日收市後公布季度檢討，市場預計同股不同權及第二上市公司：美團

（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）及小米（０１８１０）很大機會染藍。

中金早前估計，阿里及美團等若被納入，權重分別約３﹒８％及５％，相應流入的ＥＴＦ補

動資金規模分別約７﹒６億美元及９﹒９億美元。

美團今日獲追捧，盤中曾飆近７％，高見２２６元；其後升勢回順，但仍收漲４％，報

２１９﹒８元。小米亦升０﹒９％；惟「頂頭大熱」阿里巴巴則微跌０﹒６％。

另一方面，騰訊旗下的微信在美國被禁，市場一度慶幸華府不是對其遊戲業務「開刀」。不

過蘋果發聲明，要將騰訊投資的遊戲開發商Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ旗下遊戲《要塞英雄》

（Ｆｏｒｔｎｉｔｅ）從應用程式商店下架。

不過今次並不涉政府制裁。蘋果指Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ在未獲同意下擅自更改銷售付款方

式，蓄意違反應用程式商店的購物付款指引。據了解，Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ繞過蘋果系統，直

接向玩家收費，令蘋果不能收取三成的上架費用。Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ指正對蘋果採取法律行

動，指控蘋果在ＩＯＳ平台上１００％的壟斷。

《要塞英雄》在外國非常受歡迎，下架事件或影響騰訊股價，今日最多跌逾１％，惟５００

元上方依然有支持，收市報５０６﹒５元，跌０﹒７％。



＊內地樓市百折不撓，內房開心走高＊



國家統計局公布，首７月全國房地產投資７５３２５億元人民幣，同比增長３﹒４％，增速

比１－６月提高１﹒５個百分點。其中，住宅投資增長４﹒１％，增速提高１﹒５個百分點。首

７月全國商品房銷售額８１４２２億元人民幣，下降２﹒１％，惟降幅比１－６月份收窄３﹒３

個百分點，意味著７月商品房銷售同比上升。

此外，內地公布７月７０個大中城市房價指數，整體延續漲勢，但有所放緩。據《路透社》

測算，７月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比升４﹒８％，略低於上月漲幅４﹒９％，

漲勢延續５８個月；環比上升０﹒５％，亦較上月的０﹒６％有所放緩，為五個月來首次。

另據外媒統計，中國家庭債務在第二季佔全國ＧＤＰ的比例升至５９﹒７％，不但創下歷史

新高，更較２０１２年翻倍。報道分析，家庭債務持續上升，主要源自於住房市場繁榮、網上借

貸等興起，使民眾易於借錢，惟新型冠狀病毒疫情對中國經濟帶來嚴重打擊，中國多番重申要優

先解決失業問題，若中產家庭生活水平突然１８０度大反轉，恐怕難以應付龐大的供樓開支。

再多調控依然難阻樓市欣欣向榮，內房股今日走高，中國恆大（０３３３３）漲４﹒２％，

保利置業（００１１９）、旭輝控股（００８８４）升２﹒４％，越秀地產（００１２３）升

１﹒５％，中海宏洋（０００８１）升２％，融創中國（０１９１８）升１﹒９％。



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