《神州縱橫－凌昆》中國力促高端入口替代

《神州縱橫》中國國務院８月初公布了新的集成電路及軟件產業促進政策，首次推出了１０

年免稅優惠（代替原來的五免五減半），顯示了在內循環策略一個當局更大力推動關鍵產品的進

口替代。



＊出台新微電子優惠政策＊



最高優惠是專門給予製作２８ｎｍ及以下芯片，其他較低級的製作也有不同級制的優惠。此

外，還給予封測、設計、設備、材料等配套行業兩免三半優惠，形成了全產業鏈的支持。尤為特

別者是給予產教融合企業優惠，目的是促進科研成果商品化和培育有關人才。過去多年已一直有

支持電子、微電子行業的政策，這次推出最新一輪的「加料」版，顯然是受到美國禁售的刺激。

最近美國已禁止台積電等企業為中國企業如華為等製作芯片，令進口替代的緊迫性更強。關鍵電

子元件國產化乃中國要逐步實現的高端製造業發展重點目標，最新的例子之一是深圳企業開始量

產一種ＲＡＭ記憶體，該產品廣泛用於電腦及手機。這種可替代入口的產品既首次採用了中國芯

（由合肥企業研發生產），又應用了自主研發的自動化測試設備。無疑芯片的入口替代是個重點

目標，但這種高新科技產品的研製並非朝夕可達之事，在過渡期間為防被美國卡脖子，還要採用

一些臨時性辦法，包括使用較低檔次芯片，如北斗系統便用了２８ｎｍ自主研製芯片以證本國供

給，並向２２ｎｍ過渡，較低檔次產品並不表示落後，在實用中要講究「適當」技術

（Ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ），而這非必然是最先進技術。「適當」者

就是有最高性價比最佳經濟效益，當然其技術必須滿足所需及可靠。較低檔次芯片亦有更高的價

格競爭力及可靠性。



＊太空科技替代日增＊



目前中國芯片製作應是在初步掌握４ｎｍ水平後向籌劃７ｎｍ進軍，與最先進的水平

（５ｎｍ及更低）差距漸少。但中國不單是在製作能力上要追上，還要在原材料、設備、測試等

多方面全方位追趕，乃全產業鏈而非個別環節的追趕。這樣或需要較長時間，但最終將可遠超台

積電以至美國，美國使用的最先進光刻機也由荷蘭輸入。估計１０年內中國微電子業將可全面稱

雄，而３到５年便可初見成效。中國的高端生產及產品替代並非限於電子行業，另一重要領域是

太空科技。例如７月末發射成功的資源三號０３衛星，將與在軌的０１及０２衛星組網運作，打

破衛星測繪的國外壟斷，並令測繪成本大幅下降而有利於多個行業的發展，包括防災、監察及勘

探等。０３衛星採用了立體攝像機並可達亞米級精確度，由此首次製成了國產的，比５萬立體地

圖。其他如高分衛星，北斗衛星及正在測試的系統等，都將在各方面服務經濟民生，從而代替外

國供給。《資深評論員 凌昆》



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