《股林淘金－林家亨》騰訊（００７００）績後失色，港股後向疲弱

《股林淘金》美國昨天（１３日）公布的每周累積失業申報人數繼續下降，下降人數比市場

預期的為多，道指早段上升，下午之後回落，收市時報跌８０點，標普５００指數早上時曾經升

至距離紀錄高位只差６點，但收市報跌６點，納指報升３０點，長、中、短債息上升。

預計今日（１４日）港股繼續疲弱，騰訊（００７００）業績公布之後大戶趁好消息出貨，

預計今日股價會再跌，雖然應會跌穿保歷加通道底線５０４元，但仍然有再下滑的空間，暫時不

宜過快撈底，因為美國政府打壓騰訊的消息會令基金經理減持股份，暫時短期未能改變此形勢。

恆指昨天僅差１點便升達保歷加通道頂線，但大戶出貨急切，之後沽壓不斷，今天又是星期五，

適宜隔岸觀火，暫時避戰，等待下星期再吼低位入貨。

但舊經濟股份如中國燃氣（００３８４），若股價回落到保歷加通道中線２３﹒５元附近，

便有良好的投資值博率，可以分階段買進。華晨中國（０１１１４）昨天股價被母公司的債務消

息拖累，出現明顯跌幅，但母公司的財務與上市公司的華晨中國分別是獨立個體，應該不受牽連

，惟今天大市下跌有機會令其股價受壓，不宜過分冒進憧憬大反彈。《香港股票分析師協會永遠

榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

