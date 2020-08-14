【大國博弈】美認定孔子學院為外國使團，要求提供員工及財務資料

《經濟通通訊社１４日專訊》美國國務院宣布，要求將在美國高校設立的孔子學院註冊為外

交使團。美國國務卿蓬佩奧在聲明中說，孔子學院是北京方面對全球進行政治宣傳的組織，對美

國校園實施惡意影響，美方此舉目標是確保美國教育行業考慮是否繼續推進受中國共產黨支持的

項目。

孔子學院被列為外國使團，意味著該機構需要交出工作人員名單及財務資料，還有租賃或擁

有的物業資料。早前美國國務院將９家中國官媒列為外國使團，如今孔子學院享受同一待遇。

孔子學院聲稱為民間非營利性教育機構，由中國國際中文教育基金會管理，總部在北京，根

據孔子學院章程，其宗旨是增進世界人民對中國語言和文化的了解，及發展中國與外國的友好關

係，孔子學院主要教授漢語，中國傳統文化、中國現代特色文化等。全美總共有７５家孔子學院

，其中６５家與美國大學合辦，另在美國幼兒園至高中設置了總共約５００個孔子教室。

孔子學院在２０１７年遭美國傳媒批評，課程禁止以批判角度討論中國，引發干預學術自由

的憂慮，翌年有知名美國媒體人直接指出，孔子學院危害美國下一代領導人了解、思考和談論中

國現實及中國政府真實性質的能力，甚至可能是中國的「間諜窩點」。

國務院負責亞太事務的助理國務卿史迪威表示，美國並不是要求全部孔子學院關閉，只是要

求該機構告訴美國政府，他們在這裡做些甚麼。（ｅｙ）（ｚｚ）

