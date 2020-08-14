  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/08/2020 14:14

【中概焦點】愛奇藝遭ＳＥＣ調查盤後挫１２％，已啟內部獨立審查

　　《經濟通通訊社１４日專訊》百度旗下串流影片平台愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇、首席
財務官王曉東等高管出席財報電話會議，回應被美國證券交易委員會（ＳＥＣ）調查一事。王曉
東表示，公司一直積極配合ＳＥＣ所有常規問詢及調查，與此同時，也主動聘請專業顧問進行內
部獨立審查。公司方面對過去１０年持續建設的穩固、嚴謹的治理結構和內部管控流程充滿信心
，相信調查的結果將再次向所有投資者展示愛奇藝的穩健和擔當。
　　愛奇藝據報正遭ＳＥＣ調查，ＳＥＣ要求公司提供自２０１８年１月以來的財務及運營記錄
，並提及沽空機構Ｗｏｌｆｐａｃｋ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ所提及事項相關的資料。
　　沽空機構渾水（Ｍｕｄｄｙ　Ｗａｔｅｒｓ）４月時時曾協助Ｗｏｌｆｐａｃｋ狙擊愛奇藝
，指其誇大營收和用戶數量。Ｗｏｌｆｐａｃｋ發報告指，愛奇藝於２０１８年ＩＰＯ前已有欺
詐行為，並估計愛奇藝誇大了去年營收，誇大金額約８億至１３億元（人民幣．下同），即
２７％至４４％。
　　市傳愛奇藝考慮來港第二上市。其昨日（１３日）公布未經審計財報顯示，今年第二季度營
收７４億元，按年增４％，淨虧損１４億元。愛奇藝股價周四跌２﹒４３％，收報２１﹒６８美
元，盤後股價挫１２﹒３６％。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/08/2020
【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物染藍　信置旺旺神華被剔除
財經熱話14/08/2020
《股市一周》中美貿易會談前夕　港股全周累漲651點收復兩萬五
財經熱話14/08/2020
《本港經濟》政府下調全年經濟增長預測至－6%至－8%
中國故事14/08/2020
《神州經脈》7月經濟回升勢頭遜預期　滬指高收靜待中美協議評估
財經熱話14/08/2020
《Online有話兒》索羅斯：股市自二戰以來最危險
財經熱話14/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金