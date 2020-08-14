【中概焦點】愛奇藝遭ＳＥＣ調查盤後挫１２％，已啟內部獨立審查

《經濟通通訊社１４日專訊》百度旗下串流影片平台愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇、首席

財務官王曉東等高管出席財報電話會議，回應被美國證券交易委員會（ＳＥＣ）調查一事。王曉

東表示，公司一直積極配合ＳＥＣ所有常規問詢及調查，與此同時，也主動聘請專業顧問進行內

部獨立審查。公司方面對過去１０年持續建設的穩固、嚴謹的治理結構和內部管控流程充滿信心

，相信調查的結果將再次向所有投資者展示愛奇藝的穩健和擔當。

愛奇藝據報正遭ＳＥＣ調查，ＳＥＣ要求公司提供自２０１８年１月以來的財務及運營記錄

，並提及沽空機構Ｗｏｌｆｐａｃｋ Ｒｅｓｅａｒｃｈ所提及事項相關的資料。

沽空機構渾水（Ｍｕｄｄｙ Ｗａｔｅｒｓ）４月時時曾協助Ｗｏｌｆｐａｃｋ狙擊愛奇藝

，指其誇大營收和用戶數量。Ｗｏｌｆｐａｃｋ發報告指，愛奇藝於２０１８年ＩＰＯ前已有欺

詐行為，並估計愛奇藝誇大了去年營收，誇大金額約８億至１３億元（人民幣．下同），即

２７％至４４％。

市傳愛奇藝考慮來港第二上市。其昨日（１３日）公布未經審計財報顯示，今年第二季度營

收７４億元，按年增４％，淨虧損１４億元。愛奇藝股價周四跌２﹒４３％，收報２１﹒６８美

元，盤後股價挫１２﹒３６％。（ｗｌ）

