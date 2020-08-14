《豪匯有期－陳健豪》金價大跌，１８２５關鍵

《豪匯有期》美匯指數在自上周五（１０日）在好於預期的非農業新增職位及解決了失業補

貼下自低位９２﹒５水平反彈，雖然每星期４００美元比之前的６００美元為低，但總算解決了

市場的一個憂慮。執筆時俄羅斯註冊了第一枝肺炎疫苗，憧憬有解藥下金融市場出現大幅波動，

其中炒疫情而受惠的新經濟股下跌，連帶市場瘋狂搶金、屢創新高的金價出現暴跌，在創出歷史

新高２０７４﹒９２後第三個交易日，一跌穿２０３０後就出現人踩人獲利平倉的現象，執筆時

一度跌至１８６２、比高位在兩日內急跌近２００美元！另一方面，美國１０年期國債債息從

０﹒５５％回升至０﹒６４３％，１０年美債孳息過去３個交易日升７個基點，升幅超過１０％

，波幅亦不少。債息回升，亦增加美元資產吸引力，有利美元按我早前提及的劇本反彈，在美國

聯儲局８月未有議息會、下次會議在９月這一個月的真空期，雖然市場憧憬聯儲局或會有新寬鬆

政策前，令市場有藉口買買時間、偷位做一做反彈。



坦白說，金價在創出歷史新高前，我雖然看好金價，創歷史高位乃時間問題，但已提及金價

偏貴，因當時金價在３月中低位１４５０回升超過３５０美元，波幅已有條件滿足全年波幅，又

怎會料到今年波幅超過６００美元？不過我亦指出方向不變，除了「阻人買嘢會被燒ｘｘ」外，

只要清楚知道風險願意止蝕，投機者任何時候都可以參與，繼續摸著石頭過河，買到錯為止。



金價急跌，基本因素上我又未看到市場出現逆轉市況的關鍵性因素。例如美元大趨勢仍舊向

下，跌穿９２﹒５至目標乃時間問題。始終從美國的貿易利益出發，只要美元沒有出現恐慌性的

暴跌，有秩序的回落可以提升美國產品的競爭力，甚至向海外投資者表示美國資產包括美股及美

債提供折扣般。金價一度跌至１８６２後回升，後市宜再觀察１８６０及１８２０兩大技術支持

，既然早前不敢高追的投資者，難得市場有明顯調整，已震走信念不夠強、實力不足而在高位追

貨的投資者，對中長線或資產組合內沒有黃金的投資者來說應該是不錯的水平重新吸納的機會，

雖然今年預期再難創新高，但預計跌穿１８００機會不高，可視之為止蝕位，再下一支持位在

１７６０。《艾德證券期貨總經理 陳健豪》



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