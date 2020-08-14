【香港政情】行政會議提早下周二復會，特首將於會前會見傳媒

《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官辦公室公布，行政會議將提早結束暑期休會，下星期
二（１８日）起恢復恆常會議，處理有關抗疫及其他方面的工作。特首林鄭月娥將在會議前會見
傳媒。
鑑於疫情仍然嚴峻，為免群組聚集，特首在召開行政會議前於行政長官辦公室門外接收請願
信的安排繼續暫停。（ｃｌ）
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