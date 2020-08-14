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14/08/2020 17:58

【新冠肺炎】沙田帝逸酒店承認有內地醫護入住，稱已檢測及隔離

　　《經濟通通訊社１４日專訊》香港酒店工會於社交媒體發文指，有內地獲豁免檢疫的醫護人
員今日將入住沙田帝逸酒店，酒店已預留約３０間房。
　　帝逸酒店在ｆａｃｅｂｏｏｋ指，有關檢測人員於抵港前，已經進行病毒核酸測試及強制隔
離觀察，抵港後再進行第二次測試以減低及避免傳播鏈風險。這批檢測人員從未及不會跟任何新
型冠狀病毒確診者或疑似確診者接觸，而該酒店以保障客人及員工健康為首要考量。為減低病毒
傳播的機會，將繼續嚴格執行各項清潔及消毒工作。（ｃｌ）

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