【新冠肺炎】東區醫院一名６９歲男患者病逝，累計６７人死

《經濟通通訊社１４日專訊》東區尤德夫人那打素醫院公布，一名６９歲男病人（個案編號
﹕３７８２）於今日離世。連同上述個案，至今共有６７名２０１９冠狀病毒病確診病人於公立
醫院離世。
該名病人住北角百福花園百佳閣，有長期病患，於７月３０日因氣促入住東區醫院，８月５
日情況轉差，轉送深切治療部，但持續惡化，至今日下午４時５８分離世。（ｃｌ）
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