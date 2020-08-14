【企業盈警】華滋國際（０２２５８）料中期純利跌４９％

《經濟通通訊社１４日專訊》華滋國際海洋工程（０２２５８）公布，預期截至６月３０日
止中期純利按年跌約４９％，至約１７９６萬元人民幣。
該集團指，純利下跌主因上半年新型冠狀病毒ＣＯＶＩＤ－１９爆發帶來的影響如隔離、封
鎖及旅行限制，導致其於內地境內外的在手及在建工程項目於期內工作時間表出現延誤，從而令
收入預期較去年同期將下降約３１％。該集團指，繼續加強成本控制措施及積極參與招標活動以
維持市場競爭力。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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