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14/08/2020 07:55

【企業盈警】和嘉控股（００７０４）料中期純利跌４０％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》和嘉控股（００７０４）公布，預期截至６月３０日止中期純
利按年跌約４０％，即減少１８００萬元，至２７１０萬元。
　　該集團指，期內預期盈利減少主因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，打擊焦炭生產及需求，對
焦炭市場價格產生負面影響，令其邊際利潤受到影響。該集團已採取適當措施，以降低製造成本
及各項費用，加強運營管理，以提升盈利水平。（ｗｈ）

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