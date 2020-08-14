【企業盈警】安山金控（０００３３）料中期虧損擴不逾４５％

《經濟通通訊社１４日專訊》安山金控（０００３３）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損按年擴大不超過４５％，而去年同期虧損約２６２３萬元。

該集團指，虧損增加主因於國際安全網及德威可信（北京）科技權益虧損，加上若干長期未

償還按金及其他應收款項減值所致。

該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

