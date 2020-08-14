【企業盈警】安山金控（０００３３）料中期虧損擴不逾４５％

《經濟通通訊社１４日專訊》安山金控（０００３３）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損按年擴大不超過４５％，而去年同期虧損約２６２３萬元。
該集團指，虧損增加主因於國際安全網及德威可信（北京）科技權益虧損，加上若干長期未
償還按金及其他應收款項減值所致。
該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港要聞13/08/2020
【大國博弈】邱騰華批評美國逼港貨改標籤野蠻 稱關稅暫不受影響
|財經熱話13/08/2020
【監管關注】壹傳媒股價波動傳證監調查 證券界指行動迅速冀釋疑
|財經熱話13/08/2020
【恒指換馬】恒指季檢在即 阿里美團料晉身藍籌 部分本地地產股或被剔出
|中國故事13/08/2020
《神州經脈》解放軍於台海實戰演練 中美會談前A場沉悶交投縮
|中國故事13/08/2020
【光盤運動】節約食物登上官媒頭版 是以正視聽還是糧食憂慮
|財經熱話13/08/2020
【QQ績後】騰訊業績有驚喜獲多間大行升目標價 最牛看655元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰