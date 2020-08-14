《日入而息》阿里小米藥明生物染藍，政府下調本港全年經濟預測

《今天重點》﹡阿里、小米及藥明生物染藍，信置、旺旺及神華被剔除；恆指公司稱６個月

內提出恆指優化方案，成分股或增加

﹡本港次季經濟按年收縮９％，按季跌０﹒１％；政府下調全年經濟增長預測

至－６％至－８％

﹡金管局表示７月份外匯基金境外資產增加３４８億元；第二季信用卡撇帳率

升至０﹒７１％；７月收到２６１宗銀行投訴個案

﹡中原ＣＣＬ按周下跌０﹒０９％，連跌三周

﹡行政會議提早下周二復會，特首將於會前會見傳媒

﹡統計局表示７月工業增加值同比增４﹒８％，遜預期；首７月固定資產投資

同比降１﹒６％，符預期；首７月房地產投資增３﹒４％；經濟穩定恢復向

好態勢持續，發展新動能增強；豬肉價格上漲主要受汛情和需求恢復影響；

庫存充足，糧食穩定有基礎，價格穩定有條件；經濟運行穩定恢復，但國際

經濟環境嚴峻複雜；７月原煤生產降幅擴至３﹒７％，煤炭進口降；中國經

濟主要依靠內需，中美經濟互補性強



《即日市況》﹡匯控、騰訊累市，恆指全日收跌４７點報２５１８３



《深滬股市》﹡滬指收漲１％連升三周，外資流入６４億惟兩市成交縮



《美元匯價》﹡美匯傾向高位做空，若上破９４須先行平倉；歐元最新報１﹒１８１３╱

１７，日圓最新報１０６﹒６４╱６６



《公司業績》﹡利興發展（０００６８）中期虧損擴大至２﹒６億元，不派息

﹡中盈盛達融資擔保（０１５４３）中期盈利減少逾９％，不派息

﹡中國投資開發（００２０４）年度虧損收窄至５２５４萬元，不派息，今早

復牌

﹡中國飛機租賃（０１８４８）半年賺３﹒３億元，升逾６％，股息削至廿仙

﹡晉安實業（０２２９２）中期虧損收窄至３１６１萬元，不派息

﹡檳傑科達（０１６６５）中期溢利按年跌１４﹒６％，不派中期息

﹡威雅利（００８５４）首季轉虧為盈賺７０９﹒５萬元，不派息

﹡金利來（００５３３）中期純利跌６６％至５５７９萬元，派中期息３仙



《公司資訊》﹡ＢＣ科技（００８６３）因獎勵計劃發行逾１７２萬股

﹡卜蜂國際（０００４３）湛江新建蝦養殖場，料九個月建成

﹡中原證券（０１３７５）擬售河南財務貸款公司１５％股權

﹡中國融保金融（０８０９０）獲策略投資者提供１億元人民幣貸款

﹡宏利（００９４５）台灣發行１１﹒５５億美元票據，利率３﹒０５厘

﹡金泰能源（０２７２８）成華為榮耀路由器國內分銷商

﹡阿里（０９９８８）啟「９月採購節」促出口，料吸引２０００萬全球商家

﹡國泰（００２９３）七月客量挫９８﹒７％，貨量跌３９﹒８％

﹡華建（００４７９）出售一艘遊艇，涉５３６﹒２萬元

﹡華夏基金管泓姿表示納指短期仍有高位整固風險

﹡證監會刑事檢控５人涉正利控股（０３７２８）造市

﹡新華通訊頻媒（００３０９）委任傅軍為行政總裁

﹡太睿國際（０１０１０）徐北南辭任公司行政總裁一職

﹡普匯中金國際（００９９７）附屬公司與創德科技訂立保理融資修訂及展期

協議

﹡天保能源（０１６７１）彭沖辭任執行董事、首席財務官及授權代表的職務

﹡華營建築（０１５８２）附屬中標荃灣工業發展項目合約，涉資１０億元

﹡中盈集團（００７６６）斥逾２１萬元人民幣購買１００噸螢石原石

﹡百富環球（００３２７）將重點發展日本印度市場，冀可成為行業全球第二

大公司



《國企紅籌》﹡國電科環（０１２９６）設氣體設備合營，出資２６００萬元人民幣

﹡兗州煤業（０１１７１）母企兗礦集團已與山東能源簽署合併協議

﹡中國太平（００９６６）首７個月原保險保費收入按年升２﹒１３％



《神州民企》﹡紫金礦業（０２８９９）指槓桿率屬短期上升，回應穆迪予其穩定評級

﹡騰訊（００７００）旗下《要塞英雄》遭蘋果下架，付款方式涉違規

﹡李寧（０２３３１）今年淨利潤率料升至１０﹒５％，將視乎庫存調整折扣

率



《中國要聞》﹡７月全國城鎮調查失業率持平５﹒７％

﹡７月社會消費零售額降１﹒１％，大遜市場預期

﹡７月外匯佔款環比減少１９﹒３億人幣，連跌第六個月

﹡首７月全國商品房銷售額降２﹒１％，住宅增０﹒４％

﹡統計局表示７月工業增加值同比增４﹒８％，遜預期；首７月固定資產投資

同比降１﹒６％，符預期；首７月房地產投資增３﹒４％；經濟穩定恢復向

好態勢持續，發展新動能增強；豬肉價格上漲主要受汛情和需求恢復影響；

庫存充足，糧食穩定有基礎，價格穩定有條件；經濟運行穩定恢復，但國際

經濟環境嚴峻複雜；７月原煤生產降幅擴至３﹒７％，煤炭進口降；中國經

濟主要依靠內需，中美經濟互補性強

﹡微信群傳１００萬可認購新股，螞蟻集團表示涉嫌欺詐

﹡奧雅納表示價值重塑、韌性升級成未來城市增長點

﹡商務部表示全面深化服貿創新發展，開放競爭更加充分；對原產美國的進口

聚苯醚進行反補貼立案調查

﹡瑞泰科技表示擬增發收購中國寶武旗下部分資產

﹡人行深圳推穩企業保就業金融直通車，已上線５４款產品；人行本周放水

４９００億，預告下周一續做到期ＭＬＦ

﹡７月內地７０城樓價靠穩，各線價格環比漲幅均未擴大

﹡測算指７月７０城新樓價格指數環比升幅五個月首放緩

﹡監管擬收緊房企發債融資，借新還舊按存量７－９成

﹡中國電信一行到訪雄安新區，擬加強大數據等研發投入

﹡財經表示小麥收購劇減，因農民大量儲糧待價而沽

﹡鴻海表示「中國世界工廠時代結束」論屬媒體過度解讀

﹡上海等１２城獲准開展跨境電商Ｂ２Ｂ出口監管試點

﹡網貸平台整治或年底基本結束，逾８０００億元人民幣沒回收

﹡據報中證監擬設商品指數公司，用來編制商品期貨指數

﹡匯金股份彈半成，數字貨幣試點計劃鋪至北中南各地區

﹡長江上游形成４號洪水，重慶再啟洪水防禦應急響應

﹡中金料頭部銀行信用成本短期見頂，銀行股開始重估

﹡深交所與招商銀行、華夏銀行達成戰略合作協議

﹡７月原油生產同比增０﹒６％，進口原油大增２５％

﹡７月發電量增１﹒９％增速回落，天然氣進口由增轉降

﹡科創板被截糊，《羅輯思維》出品公司改深創業板上市

﹡孔子學院美國中心表示中美很多緊迫問題，孔院不在其中

﹡邱騰華稱將就產地標籤問題要求美國進一步澄清

﹡美國總統特朗普稱ＴｉｋＴｏｋ交易須讓美方顯著獲利

﹡特斯拉拒絕向拼多多團購車主交付Ｍｏｄｅｌ ３

﹡愛奇藝遭美國證監會調查，正配合調查

﹡創業板抽新股一簽難求，平均中籤率０﹒０１８％

﹡國務院批准部分電器家具商品可減免關稅及進口環節稅

﹡內地家庭債務佔ＧＤＰ近六成破頂，憂槓桿資金入股市

﹡外交部表示香港國際金融中心地位不是誰能夠予取予奪的；中方認真落實經

貿協議，當前需雙方共克時艱

﹡智慧海南總體方案發布，加快申請建設國際通信通道

﹡上期能源將對做市商實施分級管理

﹡上半年內地電子信息製造業增加值同比增５﹒７％

﹡孔子學院美國中心被列外交使團，趙立堅稱速糾正錯誤



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２５％，報１２７９５﹒４６點



《其他消息》﹡行政會議提早下周二復會，特首將於會前會見傳媒

﹡政府刊憲委任林大輝為港台顧問委員會主席

﹡政府再度委任張雲正為保監局行政總監，任期三年；第二季置業負擔指數惡

化至約７６％

﹡證監會向兩家經紀行發出限制通知書

﹡本港次季經濟按年收縮９％，按季跌０﹒１％；政府下調全年經濟增長預測

至－６％至－８％

﹡報道指金管局今與券商舉行簡報會，講解新一批ｉＢｏｎｄ詳情；金管局表

示７月份外匯基金境外資產增加３４８億元；第二季信用卡撇帳率升至

０﹒７１％；７月收到２６１宗銀行投訴個案

﹡中原ＣＣＬ按周下跌０﹒０９％，連跌三周

﹡深股通額度全日用４２﹒３億元；滬股通額度全日用４６億元，陸股通淨流

入６４﹒３億



《國安立法》﹡谷歌據報將停止回應港府索取數據要求

﹡黎智英稱因捏造的指控被捕，從來沒有支持香港獨立

﹡壹傳媒（００２８２）《蘋果》定會繼續存在，周二銷量歷來第二高



《新冠肺炎》﹡本港新增４８宗確診，另有３０宗初步陽性個案

﹡衞生署臨時樣本採集中心下周二遷往機場中場客運廊

﹡沙田帝逸酒店承認有內地醫護入住，稱已檢測及隔離

﹡Ｎｏｖａｖａｘ向英國出售６０００萬劑疫苗作臨床測試

﹡世衛表示沒有足夠資料判斷俄羅斯批准的首款疫苗

﹡英國藥廠阿斯利康與墨西哥及阿根廷合作生產疫苗

﹡房屋署停車場一名外判女保安員確診；香港郵政總部一名合約文職人員確診

﹡林鄭月娥稱政府１月至今檢測逾百萬，籲市民參與全民檢測

﹡許樹昌稱香港健康碼不宜應用到食肆或商場消費

﹡陳肇始稱中山公園體育館自願檢測實驗室準備就緒

（ｚｚ）

