《股林淘金－林家亨》鳳祥（０９９７７）深化Ｃ端，業務前景看好

《股林淘金》港股投資氣氛受中美關係左右，科技板塊出現回吐。消費類板塊受中美關係影
響為細，投資者近期可以留意鳳祥股份（０９９７７），旗下雞肉相關製品今年銷售料維持穩健
增長。鳳祥除了是中國第二大全面一體化白羽肉雞生產商，也是中國最大的白羽雞肉出口商。
鳳祥２０１９年營收為人民幣３９﹒２６億元，利潤為８﹒３７億元，受惠雞肉製品及雞苗
的市價上漲。鳳祥股份在疫情期間發揮了全產業鏈的優勢，以Ｂ端的資源優勢下，透過線上銷售
等方法進一步打通Ｃ端市場銷售模式。旗下優形雞胸肉、優形蛋白棒、鳳祥生鮮品與調理品等眾
多產品，獲得不少零售商的青睞。
弗若斯特沙利文預期中國白羽雞肉消費量於２０１９年至２０２４年將會按７﹒０％的年複
合增長率增長，鳳祥不排除藉今年行業整合潮，增加旗下產品的市佔率。集團股價在３﹒１元橫
行拉鋸了一段時間，待成交額有明顯增加時，投資者不妨吼位吸納。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
＊筆者並沒有持有上述股份
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