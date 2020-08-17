《日出而作》特朗普稱正研再封殺華企，華府延長字節跳動分拆限令

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７９３１﹒０２ 升３４﹒３０點╱０﹒１２％

標普５００ ３３７２﹒８５ 跌 ０﹒５８點╱０﹒０２％

納斯達克 １１０１９﹒３０ 跌２３﹒２０點╱０﹒２１％

倫敦富時１００ ６０９０﹒０４ 跌９５﹒５８點╱１﹒５５％

法蘭克福ＤＡＸ １２９０１﹒３４ 跌９２﹒３７點╱０﹒７１％

巴黎ＣＡＣ４０ ４９６２﹒９３ 跌７９﹒４５點╱１﹒５８％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒５６，歐元兌美元１﹒１８４９



《最新資訊》﹡巴郡上季首度吸納金礦股，減持富國摩通，沽清高盛

﹡美國上月工業生產增３％，符合市場預期

﹡美國上月零售銷售增１﹒２％，遜預期

﹡美國密歇根８月消費者信心指初值達７２﹒８，勝預期

﹡歐元區第二季經濟增長挫１２﹒１％，創歷來最大跌幅

﹡一手乏焦點，兩天２３宗成交，按周少九成

﹡疫情影響二手減價，低估價頻現

﹡國航７月載客量環比升３１％，同比跌４２％

﹡美國經濟數據未及預期，美股道指微跌３４點

﹡美元下跌，上周累計創十年來最長單周連跌

﹡中美押後首階段貿易協議會談

﹡外交部副部長與美國會議員視頻，促美停止反華鼓譟

﹡美國延長字節跳動脫離ＴｉｋＴｏｋ業務限期至９０日

﹡特朗普正考慮禁制更多中國科網企業，包括阿里巴巴

﹡傳印度拖延中國貨品進口審查，涉及小米及ＯＰＰＯ

﹡人民銀行數字人民幣測試地區保持４＋１，未有擴大

﹡高力集團（０１１１８）料中期轉賺最少２０００萬元

﹡遠東控股（０００３６）料中期虧轉賺最少１６００萬

﹡錦州銀行（００４１６）料中期虧轉盈最多５億人幣

﹡九尊數字（０１９６１）公布預料上市開支前中期少賺最多３５％

﹡中星（０００５５）料中期虧損增至最多６２００萬元

﹡天安（０００２８）料中期純利跌最多８０％

﹡北京汽車（０１９５８）料中期盈利跌６５％

﹡百盛集團（０３３６８）料中期盈轉虧損１﹒８９億人幣

﹡佳景（００７０３）料中期虧損擴至１﹒１億元

﹡泛亞環境（０６１２８）料中期虧損升逾６０％

﹡青島控股（００４９９）料中期純利減５８％

﹡恆泰（０２０１１）料中期盈轉虧最多１０００萬元

﹡恆嘉融資（００３７９）料中期虧損擴大最多至８０００萬

﹡國華（００３７０）料中期虧損增至不少４５００萬元

﹡華記環球（０２２９６）料中期純利跌最多５２％

﹡萬裕科技（００８９４）料中期盈轉虧不逾１９００萬

﹡維太創科（０６１３３）料期盈轉虧最少７１００萬人幣

﹡維亞生物（０１８７３）料中期轉盈為虧

﹡創業板註冊制首批公司下周一上市，首５天漲跌不設限

﹡全國昨新增２２宗確診均屬境外輸入，新疆本土零確診

﹡西班牙日均３千新症，強制關夜店

﹡美鳳凰城校區撤復課，教師集體請病假抗議

﹡消息全民自願檢測料最快下周一展開

﹡康希諾與軍科院研發內地首個新冠疫苗專利獲批

﹡晚市禁堂食微調，料延後至８或９點

﹡深圳盒馬鮮生售貨員確診，當地檢８萬份樣本未現陽性

﹡螞蟻集團向中證監提交備案，最快１２月登科創板

﹡中創環球（０１６７８）折讓１５％發新股，籌７７０萬元

﹡永利澳門（０１１２８）中期盈轉蝕逾３９億元，不派息

﹡江西贛鋒鋰業（０１７７２）建議改名「贛鋒鋰業集團」

﹡辰林教育（０１５９３）擬夥山東和靈投資教育產業

﹡京維集團（０１１９５）４４４０萬元投資江蘇徐州商業樓宇

﹡金沙中國（０１９２８）中期盈轉蝕逾５５億元，不派息

﹡盈大地產（００４３２）否認討論注入ＦＷＤ集團

﹡高雅光學（００９０７）建議削面值９０％，每手改２萬股

﹡國銀租賃兩融資租賃涉１８億人幣，利息近３﹒７億人幣

﹡絲路物流（００９８８）主要股東易手，或涉強制收購

﹡華置（００１２７）擬向陳凱韻提供三年物業服務，收費可近１﹒９億元

﹡匯能集團（０１５３９）折讓１２％配股籌最多１４２０萬元

﹡奧園健康（０３６６２）半年賺１﹒１億人幣升２３﹒５％，不派息

﹡碧生源（００９２６）４﹒６億人幣售北京物業，擬派股息

﹡億達中國（０３６３９）中期純利３億人幣跌０﹒３％，不派息



《國企紅籌》﹡中鐵建（０１１８６）中標７項工程涉５８１億人幣

﹡東方航空（００６７０）７月乘客量按年跌近７３％

﹡東風集團（００４８９）７月汽車銷量升逾１２％

﹡上實城開（００５６３）料中期純利跌５０％

﹡方正控股（００４１８）料中期盈轉虧最少２０００萬元

﹡北大資源（００６１８）中期盈轉虧最多５﹒５億人幣



《神州民企》﹡中國奧園（０３８８３）中期純利增逾６％，不派息

﹡秦發（００８６６）料中期盈轉虧損最少７０００萬人幣

﹡中國恆大（０３３３３）料中期淨利潤跌４６％

﹡江南集團（０１３６６）料中期純利跌８２％



《中國要聞》﹡第三批國家藥品集中採購本周四公布中選結果

﹡中證監擬規範證券公司租用第三方網絡平台開展業務

﹡「十四五」規劃編制工作網上徵意見，為期兩周

﹡辛國斌表示穩定汽車等大宗消費，開展新能源汽車下鄉

﹡郭樹清指出引導理財、信託保險等為資本市場增穩定資金



《新股上市》﹡藥明巨諾申上市，擬集１５億至２３億元

