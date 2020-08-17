《牛熊志選－陳其志》騰訊績佳獲利回吐，資金流入相關認購證



《牛熊志選》恆指上周反覆回穩，並重返２５０００點關口之上整固，惟上升動力未能持續

，交投亦同時萎縮，短線料較大機會維持窄幅上落市悶局，策略上以候低吸納為主。恆指牛熊證

資金流情況，截至上周四（１３日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１３００萬港元資金

淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約４４９５萬港元資金淨流入，顯示有資金流入

淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２３５００點至２３７９９點之

間，累計相當約２０１７張期指合約；熊證街貨主要在收回價２５８００點至２６０９９點之間

累計了相當約２０５１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至２０﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒９個波幅點至２０﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒７個波幅點至３１﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒８個波幅點至

３６﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降６﹒８個波幅點至３２﹒９％；中油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至３６﹒９％；海油（００８８３）的引伸波幅

下降０﹒４個波幅點至３２﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒０個波幅點至

２２﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至２６﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至２１﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒３個波幅點至１９﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至

２６﹒２％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約４億元資金

淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約

６２１元至６５９元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至７倍牛證方面，資金留意收回價

４９３元至４９６元之間的較貼價條款，收回距離約２％至３％，槓桿約２３倍至２９倍。另外

，阿里（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約７２２９萬元資金淨流入部署，資金留意行

使價２７９元至３００元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６倍；牛證方面，資金留意

收回價２３０元至２３７元之間的較貼價條款，收回距離約３％至６％，槓桿約１１倍至１９倍

。

至於看淡資金流方面，期內銀河（０００２７）的相關認沽證及熊證合共錄得約１８８３萬

元資金淨流入部署。銀河認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４４元至４８元附近的中期

價外條款，實際槓桿約５倍至７倍；熊證方面，資金主要留意收回價６６元至６８元附近的條款

，收回距離約１０％至１５％，槓桿約５倍至７倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

