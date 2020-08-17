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17/08/2020 09:00

《牛熊志選－陳其志》騰訊績佳獲利回吐，資金流入相關認購證


　　《牛熊志選》恆指上周反覆回穩，並重返２５０００點關口之上整固，惟上升動力未能持續
，交投亦同時萎縮，短線料較大機會維持窄幅上落市悶局，策略上以候低吸納為主。恆指牛熊證
資金流情況，截至上周四（１３日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１３００萬港元資金
淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約４４９５萬港元資金淨流入，顯示有資金流入
淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２３５００點至２３７９９點之
間，累計相當約２０１７張期指合約；熊證街貨主要在收回價２５８００點至２６０９９點之間
累計了相當約２０５１張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至２０﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
０﹒９個波幅點至２０﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅上升０﹒７個波幅點至３１﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒８個波幅點至
３６﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降６﹒８個波幅點至３２﹒９％；中油
（００８５７）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至３６﹒９％；海油（００８８３）的引伸波幅
下降０﹒４個波幅點至３２﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒０個波幅點至
２２﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至２６﹒４％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至２１﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降１﹒３個波幅點至１９﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至
２６﹒２％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約４億元資金
淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約
６２１元至６５９元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至７倍牛證方面，資金留意收回價
４９３元至４９６元之間的較貼價條款，收回距離約２％至３％，槓桿約２３倍至２９倍。另外
，阿里（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約７２２９萬元資金淨流入部署，資金留意行
使價２７９元至３００元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６倍；牛證方面，資金留意
收回價２３０元至２３７元之間的較貼價條款，收回距離約３％至６％，槓桿約１１倍至１９倍

　　至於看淡資金流方面，期內銀河（０００２７）的相關認沽證及熊證合共錄得約１８８３萬
元資金淨流入部署。銀河認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４４元至４８元附近的中期
價外條款，實際槓桿約５倍至７倍；熊證方面，資金主要留意收回價６６元至６８元附近的條款
，收回距離約１０％至１５％，槓桿約５倍至７倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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