《運籌帷幄－梁業豪》望升

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。上周五（１４日）港股呈現先揚後挫的走勢，反映出好淡雙方

於周末前爭持激烈。筆者多次提醒大家，於上周五收市前，港股的下跌動力會較上升動力為大。

大但今天（１７日）開始，由於加權平均開倉水平分析法結果顯示恆指期貨好友正在帶領國指期

貨好友反攻，且恆指期貨的加權平均偏離水平已變為正數，港股具備揚升的條件。

然而，上周五收市後恆生指數有限公司公布的指數檢討結果與市場預期有點差距，小心今早

港股會先呈波動。最重要者，為好友不讓對手借勢將大市推至低於上周低位，令投資者的應市信

心下降。於指數期貨日線圖與周線圖的形勢均屬顯著向好的時候，理論上，市況會易升難跌。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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