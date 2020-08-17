《一周攻略－周進略》泡沫當前股壇老將卻步，偶有沽壓反而健康

《一周攻略》本欄上周一（１０日）指出，科網新經濟縱現沽壓非危機開始，不是說沒有沽

壓，也不是說不怕短期內有沽壓，而是更重要的，一個健康的升市，有沽壓非但不是壞事，反而

是好事，只要不是系統性的集體拋售，影響到銀行金融體系的穩定性，沒有相關的危機便可以了

。事實上，正如當日文內指出，港股科網新經濟股份面對的沽壓即使未除，反而是吸引部分遲來

者的機會，而已經有貨在手者，如非槓桿逼使，多數沒有沽貨壓力，相關的科網新經濟沽壓，不

見得是危機開始。



＊金融危機多與新手槓桿有關＊



通常金融危機，十居其九，必要條件是整體槓桿已經超乎尋常，而且不是比尋常多一些，而

是多很多，結果必有如骨牌效應，說起來，２００８年金融海嘯前的情況，各種與次按相關的衍

生工具，以至整體經濟押注於央行必救其不得不救，對於樓市有異乎尋常的樂觀，便是好例子。

正因如此，面對十年以來，投資者所見由科網新經濟帶起的美股升勢，近乎長升長有的經驗

，歷歷在目，如此近期的經驗，最容易令人一窩蜂押注於此，而且是以高槓桿的方式去做，則在

升勢過程中，任何可以為升勢洩一洩氣的所謂沽壓，其實都是好事，以免泡沫真的一發不可收拾

。尤其每一次的危機，當中幾乎必然有一些缺乏經驗的新手，在賺錢效應下，不同加進注碼，把

贏回來的再押寶，這階段的升勢有更多賺錢效應，吸引更多人一樣做，才會做成之後泡沫爆破的

風險。



＊專業投資人只能緊跟形勢＊



事實上，不少股壇老手今次升市的參與程度，都是出奇地低。舉例而言，巴菲特固然一直都

表示看不透科技股，不屬於其專精擅長的部分，故此不參與，幾十年來都是如此，人物性格行為

作風十分統一，外界不感意外。另一位是近日發言的索羅斯，直言沒有參與近日的泡沫。有趣的

是，究竟是這些多年來勝算甚高者老貓燒鬚，抑或新一輩又要面對起碼一次洗禮，才可以算是正

式入門？

當然，從職業選手的角度，巴菲特或索羅斯等殿堂級人物的長期往績是一回事，但大家在短

期內，不是一年半載，往往是一兩個月內，如果錯過了眼前的升勢，連普羅大眾都賺錢，則甚難

交代，只有亦步亦趨，所謂別跟市場對著幹，有著很深刻的洞見，因為不待至幾年後，可能泡沫

根本不破，但基金經理已經面對投資者蟬過別枝，若人同此心，自然是人心所向，大家只好短期

內乘風破浪，有泡沫最好，正如沒有泡沫的啤酒不好喝一樣！



＊科網巨企一將功成估值貴得合理＊



如此一來，大家只好寄望，一方面，科網新經濟真的在過去十多年來，由原本看來的泡沫，

變成一將功成萬骨枯，有超級巨企應運而生，而其新經濟的模式，可以打破原有舊經濟的界限，

令其估值看來偏貴但實際上合理，而另一方面，則是不同投資者的出出入入，在賺錢過程中最好

有一定的反覆，別要把槓桿用盡，才可以保持大家押注在風險略高，但仍屬可控範圍的領域。

無論如何，只要音樂繼續，大家都只能隨著音樂跳舞，暫時看來，美債長息雖有幾天往上，

但不太礙事，金銀價稍為大幅度跌一跌，反而一樣有助健康升勢，股市亦然，投資者量力而為是

重點，但不應單純估頂博大跌，因為歷史經驗仍在樂觀者的一方。



＊換馬未盡預期，短期調整難免＊



港股方面，股指成分的變動，有人歡喜有人愁，有驚喜也有大熱倒灶，本周一（１７日）立

馬有一定的調整，在所難免，但相信不改原有的勢頭。至於指數水平，目前徘徊整固的格局居多

。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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