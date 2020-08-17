《套期保值－蕭猷華》油價短線走勢樂觀

《套期保值》油價上周五（１４日）下跌，紐約期油跌２３美仙，收報４２﹒０１美元；布

蘭特期波跌１６美仙，收４４﹒８０美元。油價全周仍錄得升幅，紐約期油和布蘭特期油分別上

升１﹒９％和０﹒９％。

ＯＰＥＣ＋石油部長級將於周三（１９日）召開會議，市場預期將會降低減產幅度，由每日

減９７０萬桶降至７７０萬桶。與此同時，國際能源署ＩＥＡ調低今年石油需求預測。不過，美

國活躍鑽油井數目連續１５星期減少，預期美國頁岩油產量將會繼續下降。

紐約期油自從在今年４月８日跌至負４０美元，其後逐步攀升，６月８日重上４０美元水平

之後，一直窄幅上落。自從爆發新冠肺炎之後，全球經濟萎縮，需求劇減，引致石油開發商縮減

開支，產量減少。另一方面，近日疫情緩和，多國重啟經濟成效漸見，內地復甦勢頭亦良好，新

冠肺炎疫苗推出指日可待，筆者預計下半年油價可持續看好。《獨立商品分析師 蕭猷華》



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