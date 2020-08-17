【英國脫歐】歐盟：英國金融業或在脫歐過渡期結束後才獲市場准入

《經濟通通訊社１７日專訊》據英國《金融時報》報道指，歐盟委員會專責經濟政策的執行
副主席東布羅夫斯基斯稱，由於歐盟法規不斷改變，對投資公司的規定剛剛才調整，故難以評估
英國企業獲市場准入的資格問題，並或需待英國脫歐過渡期結束後，才有資格取得整個歐盟市場
的准入權，但並不意味英企被禁止進入歐盟市場。（ａｌ）
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