【美國大選】傳美國總統特朗普有意在大選前與普京舉行峰會

《經濟通通訊社１７日專訊》據美國媒體報道指，總統特朗普向幕僚透露期望在今年總統大
選前，與俄羅斯總統普京舉行峰會，而相關官員或正商討峰會時間及地點，不排除下月在紐約舉
行。
特朗普或期望美俄在限制核武談判上取得進展，並簽署有關文件，不過據悉幕僚憂慮如果特
朗普在大選前與普京會晤，將令外界質疑特朗普與俄羅斯有不尋常關係。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話17/08/2020
【大熱倒灶】季檢出爐美團爆冷僅入國指 惟半日倒升１％預炒業績
|興證快訊17/08/2020
本港樓市
|FOCUS17/08/2020
【FOCUS】貿協檢視臨門推遲 侵侵仍待最佳時機
|開市Good Morning17/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：美團200元下分三注吸
|財經熱話14/08/2020
【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物染藍 信置旺旺神華被剔除
|財經熱話14/08/2020
《股市一周》中美貿易會談前夕 港股全周累漲651點收復兩萬五
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰