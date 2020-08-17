【美國大選】傳美國總統特朗普有意在大選前與普京舉行峰會

《經濟通通訊社１７日專訊》據美國媒體報道指，總統特朗普向幕僚透露期望在今年總統大

選前，與俄羅斯總統普京舉行峰會，而相關官員或正商討峰會時間及地點，不排除下月在紐約舉

行。

特朗普或期望美俄在限制核武談判上取得進展，並簽署有關文件，不過據悉幕僚憂慮如果特

朗普在大選前與普京會晤，將令外界質疑特朗普與俄羅斯有不尋常關係。（ａｌ）

