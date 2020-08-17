《盤後部署》２５０４０已成恒指重要支持位，內險股短期仍可留意

《經濟通通訊社１７日專訊》踏入８月下半月，雖然中美周末未能如期舉行會議，而美國總

統特朗普亦揚言考慮封殺更多內地科技企業，惟港股無懼負面消息，全日走勢向上，料後市仍有

上升動力。

恆指今早輕微高開２９點報２５２１２，甫開後曾短暫倒跌１９點低見２５１６３，惟已見

全日最低位，其後跟隨內地股市不斷擴大升幅，午後最高見過２５５８８，創７月２２日以來最

高，升幅４０５點，最終收市則報２５３４７，上升１６４點或０﹒６５％，主板成交

１２８７﹒５７億元，按日增逾２４％。

國企指數表現更為突出，日內未曾報跌，收市則揚１１９點或１﹒１６％，報１０３８５。

而科技指數則是三者中最差，最低位的跌幅及最終收市升幅均較遜色，收報７０７５點，微升

３６點或０﹒５２％。

受惠人民銀行加碼放水，內地股市顯著造好。滬綜指飆升２﹒３４％，報３４３８﹒８點，

逼近上月創下的逾兩年新高３４５８﹒７９。深成指及創業板指分別走高逾１％。兩市成交活躍

，達１﹒１５萬億元人民幣，按日增近３６％。



＊中美之戰沒完沒了，市場似已大致消化＊



中美兩國關係仍是市場焦點－－上文提到，中美推遲原定周末舉行的首階段貿易協議評估會

議，且無限期推遲，惟推遲原因為中共北戴河會議當時尚未結束，與兩國關係惡化無關。美國白

宮經濟顧問庫德洛在會議前亦表示，中國履行首階段貿協的進展良好，強調不會廢止協議。

不過，兩國關係亦非轉好。美國總統特朗普承認，正研究禁止其他內地科技企業在美國運作

，並不否認矛頭劍指阿里巴巴（０９９８８）。話雖如此，阿里巴巴今日沽壓不算大，走低

１﹒６２％，報２４２﹒８元，不排除市場已消化美國持續打壓內地科技巨頭的消息。另外，特

朗普亦簽署新行政命令，延長字節跳動出售ＴｉｋＴｏｋ美國業務的期限，由原本４５日延至

９０日，可算是利好消息。值得留意的是，美國早前亦不斷延長華為禁令的寬限期。騰訊今日在

恆指季檢結果後仍維持１０％比重上限的消息下，股價無大變動，軟０﹒３９％，報５０４﹒５

元。

據《華爾街日報》和美國全國廣播公司（ＮＢＣ）最新的民調結果顯示，民主黨總統候選人

拜登的支持度仍高於特朗普約９個百分點，故在選情落後的情況下，相信特朗普仍會繼續打壓內

地企業。

另外，一向表現較克制的中方，最新據報或透過減少稀土出口，上月出口量按年大減近

７０％，以報復美方排除中國企業的措施。



＊仍上望２５８００，新經濟股弱勢未改＊



雖然美方持續出招，惟觀乎日內大市及個別股份的表現，市場並無驚惶失措，較多的是處變

不驚。

大市方面，據經濟通報價系統顯示，大戶主動買沽比率為５５：４５，屬合格水平，且較過

去五天平均的５３：４７理想。升市下，成交增加，且連續第六日錄得資金淨主動買入，今日規

模達８５﹒９５億元，為８月４日以來最多。

技術分析指標方面，日線圖上，目前恆指處於保歷加通道頂部與中軸之間，頂部有上揚趨勢

，意味上升空間擴大；ＳＡＲ、ＭＡＣＤ、ＳＴＣ及ＲＳＩ均全面利好，有理由相信，恆指短線

仍有上升空間，先以７月２２日高位，２５７７９為目標。不過，需提防恆指或先回試小時圖上

的保歷加通道中軸，目前為２５２７６，才再度發力向上，因ＳＴＣ及ＲＳＩ已經轉弱。而恆指

短期支持位已推高至２５０４０，此乃由於恆指今日收市位成功收於極點高位２５２９１之上。

板塊部署上，科技股弱勢未改，科技指數日線圖上各個技術分析指標，包括ＭＡＣＤ、

ＳＴＣ以及價位處於保歷加通道的位置均向淡，僅ＲＳＩ略為轉好，故投資者若部署新經濟股仍

需審慎。順帶一提，阿里巴巴將於周三（１９日）公布業績。疫情影響下，「宅經濟」概念受惠

，料其業績理想，惟再理想的業績仍會「難逃一跌」，正如騰訊及網易（０９９９９）一樣。

而內險股今日則起動，估計在Ａ股強勢的行情下仍有水位。反觀內銀股，則有「國家任務」

，銀保監主席郭樹清最新指，今年銀行壞賬或大幅增加，應及早處理不良資產，相信內險追落後

的動力將較內銀股理想。平保（０２３１８）、中人壽（０２６２８）、新華保險

（０１３３６）依次為今日淨主動買入最多的內險股，而三股亦位列首五隻淨主動買入最多的個

股中。（ｋｌ）

