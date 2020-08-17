【大國博弈】傳微軟考慮收購ＴｉｋＴｏｋ英國業務

《經濟通通訊社１７日專訊》據美國霍士新聞引述銀行業消息報道指，微軟除了有意收購抖
音國際版ＴｉｋＴｏｋ的美國、加拿大、澳洲、新西蘭業務外，亦有興趣收購其英國業務。
消息透露目前尚未清楚字節跳動是否有意出售英國子公司，不過英國政府本月初曾表示沒有
計劃封鎖ＴｉｋＴｏｋ，同時有傳ＴｉｋＴｏｋ計劃將總部由美國遷至英國倫敦。（ａｌ）
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