《台股攻略－馮偉明》台股今日大升１６０點，１３０００點在望

《台股攻略》台股今日（１７日）走勢強勁，傳產股板塊造好，帶動股市上升。加權指數收

１２９５６點，大升１６０點，成交金額為新台幣２２１５億元。

電子權值股今日表現一般。台積電擺脫頹勢股價逐步上揚，加上尾市有大型買盤支持，收新

台幣４３５元，升新台幣８元。大立光今日造好，收新台幣３９００元，升新台幣４５元。鴻海

收新台幣８０﹒２０元，跌新台幣０﹒２０元。聯發科於上日收市價附近徘徊，同樣於尾市獲買

盤支持收紅盤，收新台幣６８５元，升新台幣５元。傳產股如塑化、原物料、資產營建及航運股

等今日在資金進注下紛紛上揚。航運股方面，長榮海運於漲停板價新台幣１４﹒９元收市，升新

台幣１﹒３５元，股價再創新高。萬海航運收新台幣２０﹒０５元，升新台幣０﹒１５元，而陽

明海運則收新台幣８﹒６２元，升新台幣０﹒０３元。塑膠類股方面，台達化工以漲停板價新台

幣２０﹒６元收市，升新台幣１﹒８５元，而國喬同樣收在漲停板價新台幣１８﹒３元，升新台

幣１﹒６５元。聯成曾一度漲停，收新台幣１２﹒４５元，升新台幣１元。

台股經過整固後，加上資金開始追逐其他各版塊股份，令走勢更加全面，可望能突破

１３０００大關再創新高。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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