【大熱倒灶】季檢出爐美團爆冷僅入國指，惟半日倒升１％預炒業績

《經濟通通訊社記者余嘉欣１７日報道》恆指公司上周五（１４日）傍晚公布季檢結果，本

為「染藍」大熱的美團點評（０３６９０）未獲納入恆指成分股，只獲納入國企指數成分股。美

團今早股價明顯受壓，惟其後買盤湧現，半日更倒升１％。而準藍籌小米（０１８１０）半日急

漲逾７％，為表現最好的藍籌新貴。



＊美團三個月內市值膨脹逾５０００億元＊



大熱美團失落染藍機會，今早開跌近半成，報２０９﹒２元，但已接近半日低位２０９元，

之後很快收復全數失地，十天線（約２１７﹒５６元）也失而復得，中午更以日中高位收市，升

１％，報２２２元。主動買沽比率為５９：４１；半日淨流入資金達４﹒３３億元，超過過去５

天平均資金淨流入（２﹒２０２億元）。

分析指，美團今次大熱倒灶的原因與其業績波動及行業代表性不足有關。但恆指公司董事兼

研究及分析主管黃偉雄拒絕評論個別公司，只強調財務表現、市值、成交量及行業代表性等均是

挑選成份股的考量指標。

恆指公司在今年５月１８日公布，允許同股不同權（ＷＶＲ）和第二上市公司獲納入恆指、

國指的選股範圍。而美團亦於差不多時間展開新浪，自當日收市價計算，美團至今仍累升約

８２％，市值亦由不足８０００億元膨脹至現時超過１﹒３萬億元，港股市值僅次於阿里巴巴、

騰訊（００７００）及建行（００９３９）。

值得留意的是，美團將於本周五（２１日）公布中期業績。美團首季業績虧損擴大至逾１５

億元人民幣，但仍好過預期，業績公布翌日股價急漲逾一成。而內地於４月起積極推動復工復產

，不少餐廳重新開業，加上期內各省推動省內旅遊，美團外賣及酒店業務有望改善。



＊阿里、小米晉身恆指、國指＊



藍籌新貴除了眾望所歸的阿里巴巴（０９９８８），亦包括小米及藥明生物（０２２６９）

，三股佔比分別為５％（已達Ｗ股和第二上市公司在指數權重上限）、２﹒５９％及

１﹒７５％，取代原有的信和置業（０００８３）、中國旺旺（００１５１）及中國神華（０１

０８８）。恆指成分股份數目維持５０隻。

不過，阿里巴巴仍受制於美國打壓中資科企的消息。美國總統特朗普日前表示，考慮進一步

禁制更多中國科技企業，更不否認涉及阿里巴巴。阿里低開後跌幅收窄﹐半日軟０﹒５７％，報

２４５﹒４元。

小米及被指是「黑馬」的藥明生物皆受惠「染藍」消息，前者大漲７﹒４３％，報

１６﹒４８元；後者亦走高５﹒４５％，報１７０﹒２元。

至於被剔出恆指成份股的三隻個股，走勢各異。信和置業（０００８３）跌２﹒９３％，報

９﹒２７元；中國旺旺（００１５１）滑２﹒７２％，報５﹒７２元；中國神華（０１０８８）

升１﹒２４％，報１３﹒０２元。

而早前亦曾炒「染藍」的安踏（０２０２０）股價未受影響，盤中曾創上市新高，半日升０

﹒９６％，報８３﹒８元。



＊恆指公司﹕６個月內再檢討優化，藍籌數目或增＊



國企指數成分股方面，三大ＷＶＲ股份阿里巴巴、美團點評及小米都獲納入，被剔出股份包

括比亞迪（０１２１１）、國藥控股（０１０９９）及中信証券（０６０３０）。所有變動將於

９月７日起生效。

恆指公司表示，將於６個月內向指數顧問委員會匯報檢討結果及提出對優化恆指的建議方案

。在此期間，恆生指數成分股數目或會增加。

