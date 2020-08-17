《窩輪豪情－梁業豪》中國飛鶴短期後市可看高一線

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、非必

需性消費業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為太

古地產（０１９７２）、中國平安（０２３１８）與中國移動（００９４１），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票

，則宜力首選中國恆大（０３３３３）、信和置業（０００８３）與阿里健康（００２４１）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、公用事業與金融業。此外，恆生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國平安、太古地產與小米集團

（０１８１０），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜力首選中國恆大、信和置業與中國旺旺（００１５１）

。

中國飛鶴（０６１８６）開市後曾高見１７﹒１２元，但立即遇到即市阻力，惟大戶買家的

入市態度積極。上月２２日高價１６﹒７２元阻力能否被正式升破，屬後市關鍵，短期重要阻力

位於１８﹒２０元，股價仍處於「一浪高於一浪」的局勢中，日線圖形勢維持全面向好，短期後

市可看高一線。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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