人行放水刺激中資金融股，港股升幅擴至逾３００點逼近２５５００

《經濟通通訊社１７日專訊》人行宣布，今日開展７０００億元人民幣的一年期中期借貸便

利（ＭＬＦ）操作，利率維持於２﹒９５％，計及今日回籠資金數，淨投放３４００億元人民幣

。中資金融股領漲大市氣氛，國壽（０２６２８）、平保（０２３１８）升逾３％及２％，建行

（００９３９）、工行（０１３９８）各漲逾１％，另外友邦（０１２９９）升１﹒６６％撐起

大市氣氛。

現時，恆生指數報２５４９０點，升３０７點或升１﹒２２％，主板成交４３１﹒９１億元

。國企指數報１０４０６點，升１３９點或升１﹒３６％。

上證綜合指數報３４０４點，升４４點或升１﹒３４％，成交２０９６﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１３５９５點，升１０６點或升０﹒７９％，成交２３５３﹒２９億元人民

幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒１５％，報３５﹒１元；港交所

（００３８８）升１﹒９５％，報３７５﹒６元；騰訊控股（００７００）升０﹒７９％，報

５１０﹒５元；中移動（００９４１）升１﹒１９％，報５９﹒３５元；友邦保險

（０１２９９）升１﹒６６％，報７６﹒３５元。



恆指十大升幅股分表現如下：

股份（編號） 現價 變幅

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中國人壽（０２６２８） １９﹒８６元 升３﹒６５％

銀河娛樂（０００２７） ６０﹒８５元 升３﹒２２％

太古Ａ （０００１９） ４２﹒１５元 升３﹒０６％

恆安國際（０１０４４） ６８﹒３５元 升２﹒７８％

中國平安（０２３１８） ８５﹒４５元 升２﹒８３％

萬洲國際（００２８８） ７﹒０２元 升２﹒４８％

申洲國際（０２３１３） １１０﹒７０元 升２﹒４１％

中信股份（００２６７） ７﹒７９元 升２﹒３７％

中石化 （００３８６） ３﹒５６元 升２﹒３０％

新世界 （０００１７） ４１﹒０５元 升２﹒１１％

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（ｕｌ）

