《談國論企－黎偉成》工業服務業固投續趨高技術化

《談國論企》中國的國民經濟於２０２０年７月份不僅保持二季度穩步回復常態，以製造業

為主的工業、服務業以至固定資產投資等多個主項更加快高技術發展的步伐，明確形成穩中有進

的良性成長格局。但中國在未來頗一段時間要繼續依靠內需挺經濟和繼續嚴控惡疫，始能擺脫以

美國為主的世界各地至今仍然面對惡疫大流行及經濟邁向衰退之困。



＊復工復產穩就業提收入挺內需促經濟＊



來自中國國家統計局所發布的數據，中國經濟在２０２０年７月份保持由４至６月份組成的

二季度的良性發展態勢，重點有：

（一）多個主要經濟項目的最新發展，皆有進一步改善，特別是（１）全國規模以上工業增

加值於２０２０年１－７月份累計之數同比無疑仍減０﹒４％，卻比１－６月份所減的１﹒３％

少減０﹒９個百分點，情況有好轉乃因７月持平於６月份的４﹒８％升幅，和成為今年前７個月

暫見最高增長的月份，連同５月份升４﹒４％、４月份增３﹒９％，形成四連升，止住３月份跌

１﹒１％和１－２月份急挫１３﹒５％即一季度的劣況，可以在一定程度反映出中國在２月底至

３月初基本阻斷新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９擴散後的復工復產，有穩步提升的良性趨勢；此使

（２）全國固定資產投資（不含農戶）於１－７月份累計達３２﹒９２１４萬億元，同比即使減

少１﹒６％，惟相對於１－６月份的３﹒１％降幅少減凡１﹒５個百分點。和（３）服務業生產

指數於７月份達３﹒５，和較對上一個月高１﹒２個百分點，並使１－７月份所減４﹒７少減１

﹒４個百分點。

由是可見，以製造業為主的工業，甚至服務業，在過去四個多月的復工復產，一直保持穩步

向好的良佳形態。

難得的是（二）工業和服務行業穩步增產的同時，逐步邁向「有進」的結構性提升，如：（

Ｉ）全國規模以上工業增加值中的（ｉ）高技術製造業的增加值於７月份同比增加９﹒８％，其

中工業機器人和智能手機產量分別大幅增長１９﹒４％與１９﹒２％，微型計算機設備增量幅度

亦高達１７﹒８％；（ｉｉ）國家積極推動的裝備製造業的工業增加值更增１３％，而挖掘、鏟

土運輸機械大幅增產４６﹒１％，汽車製產業的產量則升２６﹒８％。

正正因為（ＩＩ）生產情況不斷提升，故全國固定資產投資（不含農戶）２０２０年１－７

月份累計的減幅收窄至１﹒６％，惟高技術製造業投資期內則上升７﹒４％，包括電子及通信設

備製造業增７﹒７％，醫藥製造業的升幅更高達１４﹒７％。

同樣的情況亦見之於（ＩＩＩ）服務業，屬高技術的信息傳輸、軟件和信息技術業的生產指

數於２０２０年７月份同比增長１３﹒７％，收入則上升９﹒７％；高技術服務業固投則增

９﹒１％，其中電子商務服務業飆升２６﹒４％，科技成果轉化服務業則增２４﹒４％。

經濟主要項目回穩和逐步向好，使（三）就業形勢總體穩定。特別是全國城鎮新增就業人數

於２０２０年１－７月達６７１萬人，即使較２０１９年前７個月少增１９６萬人，但此數相當

於全年新增目標約７４﹒６％，失業率５﹒７％低於３月底時的５﹒９％。



＊嚴防特朗普窮凶極惡攬炒中國爭連任＊



再看（四）外需。中國的出口於２０２０年７月份達１﹒６９萬億元人民幣同比增長

１０﹒４％，較６月份的４﹒３％升幅顯著提升６﹒１個百分點，使前７個月的同比減幅持續收

窄；而製造業採購經理指數ＰＭＩ出口新訂單分類指數於７月份達４８﹒４，距臨界點５０相去

僅１﹒６個百分點，亦屬相對理想的表現。美國以至歐亞等各地疫情和經濟情況相當惡劣，特別

是以製造業為主的工業生產無法開始恢復，故各種各樣的物資需求也就得依靠進口，是為中國製

造業接到的出口訂單有所回升之因。

問題是以美國為主的世界各國疫情至今尚無受控跡象，特朗普加大發瘋發狂惡思劣行攬炒中

國，作為無心無力抗疫於美國大選民調大失利的「救命草」，狠與毒招肯定會愈來愈頻，絕對不

可稍一掉以輕心也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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