《異動股》美團（３６９０）開跌近半成，未能「染藍」惟入國指

《經濟通通訊社１７日專訊》恆指公司上周五（１４日）收市後公布季檢結果，大熱美團（

０３６９０）雖能加入國指，但未能染藍，開跌４﹒８２％，報２０９﹒２元，穿十天線（２１

７﹒５６元）；成交約１４０萬股，涉資２﹒９８億元。

阿里巴巴（０９９８８）可加入恆指成分股，但受制於美國總統特朗普表示，考慮進一步禁

制更多中國科技企業，更不否認涉及阿里巴巴，開跌１﹒７％，報２４２﹒６元。

廣東省上周五（１４日）新增一宗本土病例，患者是１名４１歲女子，為深圳羅湖區水貝盒

馬鮮生超市的推銷員，。她的３名家人及２名同事，核酸檢測呈陽性，列為無症狀感染者。盒馬

鮮生在深圳的２１間超市暫停營業全面消毒。

另９月７日起成為恆指及國指新貴的小米集團（０１８１０）升５﹒０８％，報１６﹒１２

元；藥明生物（０２２６９）升５﹒９５％，報１７１元。

被剔出恆指的有信和置業（０００８３）跌１﹒７８％，報９﹒３８元；中國旺旺（００１

５１）跌１﹒１９％，報５﹒８１元；中國神華（０１０８８）升０﹒１６％，報１２﹒８８元

。

比亞迪股份（０１２１１）開跌１﹒８４％，報７２﹒１元；國藥控股（０１０９９）升０

﹒８５％，報１８﹒９４元；中信証券（０６０３０）升０﹒３３％，報１８﹒４２元，上述三

者被剔出國指。

恆生指數開報２５２１２，升２９點或升０﹒１２％，主板成交２３﹒８６億元。國企指數

報１０３０１，升３４點或升０﹒３４％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團點評 （０３６９０） ２０９﹒２０元 跌４﹒８２％



加入恆指：

阿里巴巴 （０９９８８） ２４２﹒６０元 跌１﹒７０％

小米集團 （０１８１０） １６﹒１２元 升５﹒０８％

藥明生物 （０２２６９） １７１﹒００元 升５﹒９５％



剔出恆指：

信和置業 （０００８３） ９﹒３８元 跌１﹒７８％

中國旺旺 （００１５１） ５﹒８１元 跌１﹒１９％

中國神華 （０１０８８） １２﹒８８元 升０﹒１６％



剔出國指：

比亞迪股份（０１２１１） ７２﹒１０元 跌１﹒８４％

國藥控股 （０１０９９） １８﹒９４元 升０﹒８５％

中信証券 （０６０３０） １８﹒４２元 升０﹒３３％

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（ｎｓ）

