  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2020 09:24

《異動股》中國恒大（３３３３）挫近６％，料中期淨利潤跌４６％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國恆大（０３３３３）現價跌５﹒８％，報２１﹒１元；成
交約３０萬股，涉資６２９萬元。
　　中國恆大公布，預期截至６月３０日止中期核心淨利潤預期約１９３億元人民幣，較去年同
期下降約３７％，而淨利潤預期約１４７億元人民幣，較去年同期下降約４６％。
　　現時，恆生指數報２５２１２點，升２９點或升０﹒１２％，主板成交２３﹒８６億元。國
企指數報１０３０１點，升３４點或升０﹒３４％。
　　上證綜合指數報３３７３點，升１３點或升０﹒４１％，成交５０﹒９０億元人民幣。
　　深證成份指數報１３５４２點，升５３點或升０﹒３９％，成交５４﹒９１億元人民幣。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國恆大（０３３３３）　　　２１﹒１０元　　　跌５﹒８０％
　　中海外　（００６８８）　　　２３﹒３０元　　　跌１﹒４８％
　　世茂集團（００８１３）　　　３１﹒９０元　　　升０﹒１６％
　　旭輝控股（００８８４）　　　　６﹒８９元　　　升０﹒７３％
　　龍湖集團（００９６０）　　　３８﹒３０元　　　無升跌

　　華潤置地（０１１０９）　　　３４﹒８０元　　　升１﹒１６％
　　融創中國（０１９１８）　　　３６﹒８０元　　　升０﹒２７％
　　碧桂園　（０２００７）　　　１０﹒２８元　　　升０﹒１９％
　　萬科企業（０２２０２）　　　２６﹒２０元　　　升０﹒７７％
　　雅居樂　（０３３８３）　　　１０﹒０６元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/08/2020
【電競火爆】TS戰隊奪王者榮耀世冠盃　電競產業進入黃金時代
財經熱話17/08/2020
【大熱倒灶】季檢出爐美團爆冷僅入國指　惟半日倒升１％預炒業績
興證快訊17/08/2020
本港樓市
FOCUS17/08/2020
【FOCUS】貿協檢視臨門推遲　侵侵仍待最佳時機
開市Good Morning17/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：美團200元下分三注吸
財經熱話14/08/2020
【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物染藍　信置旺旺神華被剔除
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金