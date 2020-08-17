《異動股》中國恒大（３３３３）挫近６％，料中期淨利潤跌４６％

《經濟通通訊社１７日專訊》中國恆大（０３３３３）現價跌５﹒８％，報２１﹒１元；成

交約３０萬股，涉資６２９萬元。

中國恆大公布，預期截至６月３０日止中期核心淨利潤預期約１９３億元人民幣，較去年同

期下降約３７％，而淨利潤預期約１４７億元人民幣，較去年同期下降約４６％。

現時，恆生指數報２５２１２點，升２９點或升０﹒１２％，主板成交２３﹒８６億元。國

企指數報１０３０１點，升３４點或升０﹒３４％。

上證綜合指數報３３７３點，升１３點或升０﹒４１％，成交５０﹒９０億元人民幣。

深證成份指數報１３５４２點，升５３點或升０﹒３９％，成交５４﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國恆大（０３３３３） ２１﹒１０元 跌５﹒８０％

中海外 （００６８８） ２３﹒３０元 跌１﹒４８％

世茂集團（００８１３） ３１﹒９０元 升０﹒１６％

旭輝控股（００８８４） ６﹒８９元 升０﹒７３％

龍湖集團（００９６０） ３８﹒３０元 無升跌



華潤置地（０１１０９） ３４﹒８０元 升１﹒１６％

融創中國（０１９１８） ３６﹒８０元 升０﹒２７％

碧桂園 （０２００７） １０﹒２８元 升０﹒１９％

萬科企業（０２２０２） ２６﹒２０元 升０﹒７７％

雅居樂 （０３３８３） １０﹒０６元 無升跌

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（ｆｚ）

