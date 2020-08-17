  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2020 09:30

《異動股》康希諾開漲一成一，內地首個新冠疫苗專利獲批

　　《經濟通通訊社１７日專訊》康希諾生物　Ｂ（０６１８５）Ｈ股現價升１１％，報２１４
元；成交約６萬股，涉資１３７０萬元。
　　Ａ股（滬：６８８１８５）現價３５９﹒８元人民幣，升２﹒９２％，成交６１１４萬元人
民幣，涉及１７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８７﹒７９％。
　　國家知識產權局公布，康希諾生物及軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊聯合申報的新冠疫
苗（Ａｄ５－ｎＣｏＶ疫苗）專利申請於８月１１日被授予專利權，成為內地首個新冠疫苗專利
。康希諾於上周公布研發的新冠病毒疫苗正展開第３期臨床試驗，受試對象約５０００人。
　　現時，恆生指數報２５２１２點，升２９點或升０﹒１２％，主板成交２３﹒８６億元。國
企指數報１０３０１點，升３４點或升０﹒３４％。
　　上證綜合指數報３３７３點，升１３點或升０﹒４１％，成交５０﹒９０億元人民幣。
　　深證成份指數報１３５４２點，升５３點或升０﹒３９％，成交５４﹒９１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康希諾　（０６１８５）　　２１４﹒００元　　　升１１﹒００％
　　信達生物（０１８０１）　　　５０﹒６５元　　　升　０﹒５０％
　　維亞生物（０１８７３）　　　　９﹒８６元　　　跌　４﹒６４％
　　君實生物（０１８７７）　　　５２﹒１０元　　　無升跌
　　翰森製藥（０３６９２）　　　３３﹒１５元　　　無升跌
　　百濟神州（０６１６０）　　１２７﹒５０元　　　跌　０﹒０８％
　　康方生物（０９９２６）　　　２９﹒４０元　　　升　２﹒４４％
　　開拓藥業（０９９３９）　　　１５﹒３８元　　　無升跌
　　康寧傑瑞（０９９６６）　　　１５﹒９０元　　　跌　０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/08/2020
【電競火爆】TS戰隊奪王者榮耀世冠盃　電競產業進入黃金時代
財經熱話17/08/2020
【大熱倒灶】季檢出爐美團爆冷僅入國指　惟半日倒升１％預炒業績
興證快訊17/08/2020
本港樓市
FOCUS17/08/2020
【FOCUS】貿協檢視臨門推遲　侵侵仍待最佳時機
開市Good Morning17/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：美團200元下分三注吸
財經熱話14/08/2020
【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物染藍　信置旺旺神華被剔除
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金