《異動股》康希諾開漲一成一，內地首個新冠疫苗專利獲批

《經濟通通訊社１７日專訊》康希諾生物 Ｂ（０６１８５）Ｈ股現價升１１％，報２１４

元；成交約６萬股，涉資１３７０萬元。

Ａ股（滬：６８８１８５）現價３５９﹒８元人民幣，升２﹒９２％，成交６１１４萬元人

民幣，涉及１７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８７﹒７９％。

國家知識產權局公布，康希諾生物及軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊聯合申報的新冠疫

苗（Ａｄ５－ｎＣｏＶ疫苗）專利申請於８月１１日被授予專利權，成為內地首個新冠疫苗專利

。康希諾於上周公布研發的新冠病毒疫苗正展開第３期臨床試驗，受試對象約５０００人。

現時，恆生指數報２５２１２點，升２９點或升０﹒１２％，主板成交２３﹒８６億元。國

企指數報１０３０１點，升３４點或升０﹒３４％。

上證綜合指數報３３７３點，升１３點或升０﹒４１％，成交５０﹒９０億元人民幣。

深證成份指數報１３５４２點，升５３點或升０﹒３９％，成交５４﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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康希諾 （０６１８５） ２１４﹒００元 升１１﹒００％

信達生物（０１８０１） ５０﹒６５元 升 ０﹒５０％

維亞生物（０１８７３） ９﹒８６元 跌 ４﹒６４％

君實生物（０１８７７） ５２﹒１０元 無升跌

翰森製藥（０３６９２） ３３﹒１５元 無升跌

百濟神州（０６１６０） １２７﹒５０元 跌 ０﹒０８％

康方生物（０９９２６） ２９﹒４０元 升 ２﹒４４％

開拓藥業（０９９３９） １５﹒３８元 無升跌

康寧傑瑞（０９９６６） １５﹒９０元 跌 ０﹒８７％

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（ｆｚ）

