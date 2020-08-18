《外匯達仁－盧楚仁》日本經濟嚴峻，日央行隨時再出招

《外匯達仁》受到新型冠狀病毒疫情的打擊，以及奧運會延遲舉行，導致日本第二季經濟創

下有紀錄以來最大的衰退。日本政府昨日（１７日）公布的第二季國內生產總值季度環比為負

７﹒８％，第二季國內生產總值同比更大跌至負２７﹒８％，數字為１９８０年有此數據以來最

大的降幅。



日本經濟之惡劣，可以說是七大工業國之最，相關ＧＤＰ數據亦徹徹底底摧毀了首相安倍晉

三過去推行安倍經濟學的努力，雖然是非戰之罪，但難免日本當地民間有分析指，如無意外，明

年１０月的日本大選，小泉百合子將有機會成為日本史上首位女首相。



令人咋舌的日本經濟數據及美國十年期債息持續回升，令日圓短期有所壓力，原因是不排除

日本央行應對目前嚴重的經濟衰退，將會採取更激進的寬鬆貨幣政策，而美國十年期債息回升，

令避險情緒有所降溫，此等因素均對日圓中短期不利。若以短線分析而言，日圓可能會借助美匯

的弱勢而短線挑戰１０５﹒３０阻力，然後才回落１０７至１０８水平。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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