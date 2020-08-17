【電競火爆】ＴＳ戰隊奪王者榮耀世冠盃，電競產業進入黃金時代

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》２０２０王者榮耀世界冠軍盃總決賽１６

日在北京落幕，ＴＳ戰隊斬獲總冠軍。王者榮耀世界冠軍盃是《王者榮耀》職業賽事中最高規格

的賽事，一年舉辦一次，設立３２００萬元（人民幣．下同）賽事總獎金，其中，奪冠能獲得

１３４４萬元。

賽事在北京五棵松凱迪拉克中心舉行，由ＴＳ戰隊與ＤＹＧ戰隊對壘，ＴＳ戰隊在上半場落

後三局的情況下，下半場扳回三局，最終以４：３勝出，捧起金鳳凰盃。ＴＳ戰隊的暖陽獲

ＦＭＶＰ。



＊官方料３﹒５億人次線上觀賽＊



２０１７年成立的ＴＳ戰隊是《王者榮耀》職業電競戰隊，曾獲得四大級聯賽大滿貫，雖然

戰績彪炳，但ＴＳ俱樂部在行內以拖欠工資獎金聞名，曾被職業選手在直播中爆料，要自掏腰包

以自由人的身份轉會，之後還拖欠工資，甚至選手們去比賽場地都要自掏腰包坐地鐵或者打車。

而ＴＳ的日常訓練環境更艱苦，眾人擠在一間訓練室里，沒有空調，每個人在高溫條件下訓練。

在冠軍盃對決之前的賽前語音環節，暖陽自嘲自家人工資戰隊，要「搞錢搞錢搞錢」，獲得搞錢

少年稱號。

受疫情影響，２０２０年王者榮耀電競賽事均為線上賽形式或線下空場無觀眾形式。總決賽

是防控等級下調後，首個恢復公開售票的大型體育賽事，在８月１０日開票當天，近２０００張

實名賽事門票８分鐘內售罄，官方料線上直播比賽觀看人數為３﹒５億人次。



＊上半年內地電競銷售收入增５５％＊



目前電競的熱度已經比肩傳統文娛產業，《中國遊戲產業報告》顯示，今年上半年，中國電

競用戶規模已達４﹒８４億人，同比增９﹒９４％。１－６月，中國電競遊戲市場實際銷售收入

為７１９﹒３６億元，同比增長５４﹒６９％。去年中國電競市場規模達到９８２﹒２億元，是

全球最大的電競市場。

人社部去年發布的電競行業報告顯示，中國電子競技產業鏈相關崗位種類已超過１００個，

包括電子競技員和電子競技運營師等，全國很多高校都開設了電競相關專業。目前中國正在運營

的電競戰隊（俱樂部）多達５０００多家，電競選手約１０萬人，電競行業整體從業規模超過

５０萬人。

電競產業已經形成上游內容授權，中游延伸內容製作，下游傳播平台戰略的完整產業鏈條。

王者榮耀，和平精英、英雄聯盟等電競賽事直播觀眾量已經超過ＮＢＡ等傳統體育賽事。同時電

競行業逐漸娛樂化，市場出現了不少以電競為主題的影視作品，比如去年的電視劇《親愛的，熱

愛的》拿下雙台收視率冠軍，也帶紅了男女主角。



＊騰訊電競與北京簽訂戰略合作協議＊



北京市今年發布「文化產業發展引領區建設中長期規劃（２０１９年至２０３５年）」明確

提出，要集中打造北京電子競技賽事、俱樂部等品牌。

８月１５－１６日，首屆北京國際電競創新發展大會在北京舉行，騰訊電競與北京簽訂戰略

合作協議；北京經開區為產業發展提供５０萬平方米空間資源支持，為引進優秀人才提供１０億

元資金支持。北京今年將舉辦１７場電競賽事。

電競行業正在通過不同的運營方式轉化商業價值，探索新的經濟模式，如今電競市場正吸引

著各路資本入局，除了騰訊，包括蘇寧，京東等已投資電競俱樂部，阿迪達斯，李寧，麥當勞品

牌等成為電競合作夥伴。嗶哩嗶哩與拳頭遊戲達成英雄聯盟全球賽事戰略合作，獲得三年獨家直

播版權。２０２１年英雄聯盟全球總決賽也將重返中國。

儘管今年受疫情影響，隨著電競持續發展，各路巨頭紛紛布局電競業務，國內電競產業發展

有望進入黃金時代。

