《午市前瞻》中美關係仍緊張，料港股２４８００至２５８００波動

《經濟通通訊社１７日專訊》美股上周五（１４日）個別發展，加上原訂於上周六

（１５日）舉行的中美會談延期，市場觀望氣氛濃，港股今早輕微高開２９點報２５２１２點，

盤中早段曾倒１９點，低見２５１６３點。隨後受人行加碼放水消息刺激，人行將進行５００億

元人民幣７天期逆回購，並超額續做７０００億元人民幣ＭＬＦ，刺激Ａ股造好，港股中資金融

股發力，內險股領漲藍籌，恆指半日高見２５５２１點，飆升３４０點。最終港股中午收報

２５５０５點，升３２２點或升１﹒２８％，主板成交７０９﹒４７億元。國企指數報

１０４５０點，升１８４點或升１﹒７９％。

Ａ股兩市齊漲，滬指更突破３４００大關。上證綜合指數報３４３６點，升７６點或升

２﹒２７％，成交３２０４﹒０７億元人民幣。深證成分指數報１３７３２點，升２４３點或升

１﹒８０％，成交３６７２﹒１５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒４３％，報３４﹒８５元；港交所

（００３８８）漲１﹒７４％，報３７４﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒８９％，報５１１

元；友邦（０１２９９）上揚１﹒３３％，報７６﹒１元；中移動（００９４１）升０﹒６％，

報５９元。



＊小米阿里獲「染藍」，惟半日漲跌互現＊



上周五恆指公司收市後公布季檢結果，阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０）及藥

明生物（０２２６９）獲納入恆指，而熱炒的美團（０３６９０）僅加入國指。美團開跌近半成

後倒升，半日收報升１％，報２２２元；阿里巴雖獲「染藍」惟憂美國打壓，半日下滑

０﹒５７％，報２４５﹒４元；小米跳漲７﹒４３％，報１６﹒４８元；藥明生物走高

５﹒４５％，報１７０﹒２元。

另外，被踢走的藍籌股普跌，信和置業（０００８３）挫２﹒９３％，報９﹒２７元；中國

旺旺（００１５１）跌２﹒７２％，報５﹒７２元；中國神華（０１０８８）仍升１﹒２４％，

報１３﹒０２元

據內媒報道，工業和信息化部副部長辛國斌表示，５Ｇ是新基建「領頭羊」，基站建設進度

超過預期，５Ｇ股本日落鑊。中通服（００５５２）升１﹒５６％，報５﹒２２元；中興通訊

（００７６３）漲４﹒０２％，報２３﹒３元；中國鐵塔（００７８８）揚２﹒０７％，報

１﹒４８元；京信通信（０２３４２）抽升４﹒９９％，報３﹒５８元；長飛光纖光纜

（０６８６９）上升２﹒１３％，報１４﹒３６元。



＊人行加碼放水，中資金融股齊漲＊



人民銀行公布，對本月兩筆ＭＬＦ到期的一次性續做，充分滿足了金融機構需求，開展１年

期７０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）操作中標利率持平，人行操作刺激Ａ股行情，內

銀及內險股落鑊。建設銀行（００９３９）漲１﹒９％，報５﹒９１元；中國銀行

（０３９８８）上揚１﹒９１％，報２﹒６７元；農業銀行（０１２８８）漲２﹒１７％，報

２﹒８２元；工商銀行（０１３９８）升１﹒９２％，報４﹒７８元；招商銀行（０３９６８）

走高３﹒３％，報４０﹒７５元。

其中，國壽（０２６２８）領漲藍籌，半日抽升５﹒１７％，報２０﹒１５元；中國平安

（０２３１８）亦走高３﹒３７％，報８５﹒９元；中國財險（０２３２８）升２﹒５％，報

６﹒５６元；新華保險（０１３３６）漲７﹒０１％，報３５﹒８５元；中國人保

（０１３３９）上揚３﹒８％，報２﹒７３元。

深交所宣布，創業板註冊制首批公司將於下周一（２４日）上市，屆時創業板股票及相關基

金漲幅可放開至２０％，中資券商股跳漲。招商證券（０６０９９）飆１２﹒７７％，報

１０﹒６元；中信証券（０６０３０）走高５﹒０１％，報１９﹒２８元；中信建投証券

（０６０６６）急漲７﹒８５％，報１２﹒３６元；中金公司（０３９０８）上升４﹒４９％，

報１９﹒１元；國泰君安（０２６１１）揚４﹒３１％，報１３﹒５４元。



＊麥嘉嘉：持美團者宜鎖定利潤，剔出恆指三股勿撈＊



恆指換馬消息出爐，周三、四一連兩日為港交所及友邦兩隻重磅藍籌公布中期績的日子，港

股本周開局向好，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉認為，有指中美視像會議延期舉行，有利舒緩

市場情緒，但緊張未完全消除，料市場短線會繼續部署舊經濟股，恆指２４８００至２５８００

點波動。她續稱，港交所上半年受惠ＩＰＯ及滬深港通的資金流入，有利其盈利表現，料純利只

錄微跌，中美問題導致中概股回流，集團亦前景正面。

本周五（２１日）放榜的美團無緣染藍，該行預期集團次季業績受累疫情，將不會有太大驚

喜，其盈利穩定性不高，加上股價早前屬跑贏「ＡＴＭＸ」其他股份，料股價短線受壓，籲有盈

利者鎖定利潤，支持位於２００元。而信置、旺旺及神華被剔出恆指成分股，麥嘉嘉認為遭剔出

意味其股份權重低，流通量細，三隻均不值得撈底。（ｎｓ、ｆｚ）

