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17/08/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３９﹒２億人幣，買美團平保沽藥明生物

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人行加緊放水，Ａ股顯著造好，滬指重上３４００點水平，帶
動港股創逾三周高。恆指今早高開２９點，開市後曾倒跌１９點，低見２５１６３，之後在Ａ股
走高帶動下向上，恆指中午升３２２點。午後Ａ股續升，恆指最多升４０５點，高見２５５８８
。之後升幅收窄，恆指收市升１６４點或０﹒６５％，報２５３４７點。
　　按額度計算，北水全日淨流入３９﹒２億元人民幣，增加１０﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是美團點評（０３６９０）、中國平安（０２３１８）、騰訊控股（００７００）；淨賣
出最多的依次是藥明生物（０２２６９）、小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）

　　主板成交１２８７﹒５７億元增加２４﹒６％。其中港股通成交２６４﹒４億元，佔總成交
２０﹒５％。

＊染藍失敗美團仍獲北水追捧，淨流入９億＊

　　染藍大熱倒灶、僅入國指的美團曾挫４﹒９％，收市跌０﹒７％報２１８﹒２元，北水淨買
入９億元。
　　中國平安升２﹒８３％報８５﹒４５元，北水淨買入７﹒９億元。
　　騰訊跌０﹒３９％報５０４﹒５元，北水淨買入３﹒７億元。
　　今日公布業績的藥明生物升４﹒７１％報１６９元，北水淨賣出１﹒２億元。
　　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒９７
　　中國平安　　　　（０２３１８）　　　　　　７﹒９３
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　３﹒７２
　　中國人壽　　　　（０２６２８）　　　　　　３﹒４６
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　１﹒８２

　　淨沽出最多港股：
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－１﹒１９
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒９７
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－０﹒９２
　　中國太保　　　　（０２６０１）　　　　　－０﹒８７
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－０﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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