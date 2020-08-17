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即市新聞

17/08/2020 15:55

《美元走勢－羅明立》歐元短線高位整固，暫時不宜急於入市

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒６５　　　１０６﹒４０　　　１０６﹒４５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８６３　　　１﹒１８４１　　　１﹒１８５３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１２２　　　１﹒３０８２　　　１﹒３１０６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０９７　　　０﹒９０７２　　　０﹒９０７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０８　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５０３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國７月零售銷售按月上升１﹒２％，低於市場預期的２﹒１％；期內，撇除
汽車的核心零售銷售按月增長１﹒９％，高於市場預期的１﹒３％，反映汽車銷售顯著受到疫情
打擊。另外，市場憂慮新一輪紓困方案談判停滯不前，民主共和兩黨在方案細節上存在重大分歧
，加上現在參眾兩院均已經休會，兩黨也沒打算會面，預料有關談判將要再延遲數周，不利美國
經濟復甦。
　
　　美匯指數繼續於９２﹒５０至９４區間整固，在待突破，但仍以向下發展機會較大。美國
１０年期國債最新收益率為０﹒７１１％，有助短期支持美元走勢。本周四（２０日），美聯儲
將會公布會議紀錄。後市美元走勢視乎經濟反彈的力度，其中紓緩方案能否取得進展、以及美國
大選的走向將會成為焦點。
　
　　歐元區公布第二季ＧＤＰ年率修正值為負１５％，符合市場預期，不過第二季就業人數按季
下跌２﹒８％，低於預期的負１﹒７％。此外，歐元區６月季調後的貿易帳升至１７１億歐元，
高於預期的１４５億歐元。歐盟與英國將於今日重新展開貿易談判，由於雙方試圖趕及１０月份
歐洲議會通過協定，但目前談判仍存重大分歧，市場對於達成協議並不樂觀。技術走勢上，歐元
短線於高位整固，整體於１﹒１７至１﹒１９１５上落，期間留意２０天線１﹒１７６０的表現
，暫時不宜急於入市，或以做多歐元交叉盤為主。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０６﹒２５　　　１０７﹒４０　　　１０５﹒９０
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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