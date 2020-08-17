丘鈦科技中期多賺８５﹒５％至３﹒３６億人民幣，不派息

《經濟通通訊社１７日專訊》丘鈦科技（０１４７８）公布，集團截至２０２０年６月３０
日止中期純利３﹒３６億元（人民幣．下同），按年升８５﹒５４％，每股基本盈利０﹒２８８
元，不派中期息。
期內，集團收益８８﹒０２億元，按年升７３﹒９２％；毛利７﹒３２億元，按年升
７６﹒３％；毛利率約為８﹒３％，按年增長０﹒１個百分點。（ｃｗ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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