丘鈦科技中期多賺８５﹒５％至３﹒３６億人民幣，不派息

《經濟通通訊社１７日專訊》丘鈦科技（０１４７８）公布，集團截至２０２０年６月３０

日止中期純利３﹒３６億元（人民幣．下同），按年升８５﹒５４％，每股基本盈利０﹒２８８

元，不派中期息。

期內，集團收益８８﹒０２億元，按年升７３﹒９２％；毛利７﹒３２億元，按年升

７６﹒３％；毛利率約為８﹒３％，按年增長０﹒１個百分點。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

