吉利汽車：有信心達新修訂全年銷售目標，明年自動化汽車全面發力

《經濟通通訊社１７日專訊》吉利汽車（００１７５）下調全年銷售目標６％，由原來的

１４１萬部降至１３２萬部。執行董事兼吉利控股總裁安聰慧於網上業務會議中表示，中國汽車

業經過多年高速發展後已進入調整階段，而疫情影響更加劇銷量下跌速度，預期今年行業銷量下

跌１０％，吉利會努力做得較行業好，下半年會持續提高市佔率，有信心可達到新修訂的全年銷

售目標。

他指，目前來看下半年市況料較去年同期理想，公司亦有信心下半年銷量可實現按年增長，

原因是６至７月為行業傳統淡季，惟公司當月銷量表現均不俗，而８月份開始起至年底則屬旺季

，再者下半年公司將有數款新車上市，料可刺激銷量增長，因此對下半年銷量具信心。

他認為，汽車業將持續向電動化及數字化發展，公司明年會在自動化全面發力，包括推出自

家開發的電動車架構及相關電動車，同時亦會推出高度的自動駕駛產品及技術；另外，亦會持續

升級現有傳統車型，包括明年將推出新混合能力產品，目標在現時的細分市場中搶佔更多市場份

額。

吉利汽車副主席李東輝指，因應疫情帶來的挑戰，上半年研發費用按年下跌約１０％，佔銷

售額約６％，但仍處於行業較高水平，預期下半年仍會保持較高的研發投入。至於毛利及均價方

面，隨著下半年推出更多高端車型，料毛利及均價將穩中有升。

吉利汽車於６月公布計劃在上海科創板上市，行政總裁桂生悅稱，正按部就班推進上市申請

，目前難以預料上市時間表；而基於公司正進行科創板上市事宜，故已暫時擱置與富豪汽車的合

併談判，目前未有進一步資料更新。（ｙｗ）

